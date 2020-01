38 permis de conduire retirés sur les routes de Haute-Corse pour excès de vitesse

C’est une Ferrari qui a été rattrapée par l'escadron départemental de la sécurité routière de la gendarmerie nationale qui a fait enregistrer la vitesse la plus importante constatée c mois de janvier en Haute-Corse. La sportive a été contrôlée à 76 km/h au-dessus de la maximale autorisée. Le conducteur, un ressortissant étranger, a vu son permis retenu immédiatement et il s’est également vu notifier une immobilisation administrative de 7 jours de son véhicule dans l’attente des suites judiciaires.



Depuis le 1er janvier 2020, malgré des conditions hivernales qui rendent les routes humides et glissantes, 37 autres automobilistes ou motocyclistes se sont vu retirer leur permis de conduire pour des excès de vitesse supérieurs à 40 km/h par rapport à la vitesse maximale autorisée, et 12 d’entre eux pour des vitesses supérieures à 50 km/h.



Le plus jeune d’entre eux était âgé de 18 ans au moment des faits et était titulaire d’un permis probatoire qu’il avait obtenu fin novembre 2019. Il a été contrôlé à la vitesse de 183 km/h sur la RT11 limitée à 100 km/h du fait de son permis probatoire. Son permis de conduire a fait l’objet d’un arrêté de suspension administrative de 6 mois.



Quatre autres contrevenants se sont vus notifier une immobilisation administrative de 7 jours de leur véhicule.

Tous ont reçu une convocation en justice ou sont sur le point de la recevoir.