31e Festivoce à Pigna : 7 scènes pour le plus ancien festival de musique de Corse

Festivoce, le festival emblématique de Pigna en Balagne, revient cet été pour sa 46e édition. Du 15 au 19 juillet prochain, cet événement musical accueillera un mélange éclectique d'artistes locaux et internationaux. Organisé par le Centre National des Créations Musicales de Corse (CNCMC), qui fait partie des huit centres nationaux en France, ce festival est à la fois un lieu de résidence pour les artistes et un espace dédié à la recherche et aux activités liées au son. Pendant cinq jours, des musiques traditionnelles, rock et électroniques se mêleront dans une atmosphère festive.

“Chaque année nous essayons de proposer des choses différentes en termes de musique. Nous varions aussi en invitant des artistes talentueux et parfois méconnus du public. C’est une manière de toucher la curiosité des personnes présentes en leur faisant découvrir des styles qui ne pensaient jamais écouter”, explique Jérôme Casalonga, directeur artistique au CNCMC qui sera lui aussi derrière un micro avec son groupe A Cumpania.



Un festival éclectique

Entre les sept scènes différentes et la quinzaine d’artistes présents, Avec ses sept scènes différentes et la participation d'une quinzaine d'artistes, il y en aura pour tous les styles. "Ce festival rassemble des jeunes et des moins jeunes qui apprécient ensemble la diversité musicale. C'est un événement intergénérationnel qui réunit chaque année environ 2000 personnes à Pigna", se réjouit Jérôme Casalonga.

Cependant, le directeur artistique note une certaine désaffection de la jeune génération pour ce type d'événement musical. "Il est vrai qu'à un moment donné, notre public jeune se faisait de plus en plus rare. Je comprends qu'ils soient attirés par certains styles musicaux. C'est comme la cuisine, il faut essayer avant de savoir si on aime. C'est dommage, car il y a tant d'autres genres musicaux à découvrir", déplore-t-il. C'est pourquoi le CNCMC cherche à rendre le festival attractif en présentant des nouveautés du monde de la musique. "Nous cherchons à cultiver la curiosité musicale chez tous, y compris chez les jeunes. Nous proposons de l'électro, du rock, du rap et des chants traditionnels, avec des artistes venant des quatre coins de la planète. Il y en a pour tous les goûts. Je tiens à rappeler que la découverte est un plaisir qu'il faut cultiver".



D’ailleurs, un tarif réduit sera appliqué pour les mineurs, les étudiants ainsi que pour les demandeurs d'emploi. Le billet du concert de 19h30 sera à 8 euros au lieu de 10 euros, tandis que pour ceux de 21h et de 22h30, celui-ci passera de 15 à 10 euros.