31 vignerons corses à la conquête du monde au Wine Paris 2022

Le stand collectif sera complété par un autre espace de près de 450 mètres carrés : ‘’la Paillote’’. Un restaurant alliant le savoir faire des vignerons et des chefs corses. « Nous développons ce concept depuis près de 20 ans. Il nous suit sur tous nos salons internationaux et surtout, il s’agit du seul restaurant interprofessionnel de Wine Paris », se félicite Caroline Franchi. Aussi appelé, ‘’le comptoir corse’’, l’espace est prévu pour servir 400 couverts par jour. Quatre chefs, un glacier et un pâtissier, tous corses, ont prévu de concocter des mets en accord avec les vins présents. Pour les aider, une douzaine de sommeliers insulaires viendront sublimer les accords gastronomiques et faire voyager les convives, le temps d’un instant, grâce à leurs connaissances du produit et du territoire. « Ce restaurant éphémère est devenu une véritable institution au fil des années. C’est l’endroit où on se retrouve, où on échange entre professionnels et passionnés », explique Caroline Franchi.