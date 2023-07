3 000 spectateurs pour Corti in Core : "Corte pourrait devenir le centre des musiques internationales"

- Pascal Albertini, si vous deviez tirer un bilan de ces trois jours de Festival quel serait-il ?

- Il est plutôt positif. Nous sommes très heureux d’avoir pu réussir cet exploit pour la troisième année consécutive. Et nous avons d’excellents retours de la part des participants, mais aussi du public. Si le premier soir le public est resté discret avec seulement 600 spectateurs, bien en-deçà de ce que nous espérions, il faut dire que nous avons fait le plein le deuxième soir avec 1200 personnes et plus de 1500 pour la soirée de clôture, malgré le vent qui aurait pu dissuader les gens de venir. Mais avec cette grosse lune, je crois que les Dieux étaient avec nous puisque le vent s’est largement a faibli sur le coup de 21 heures.





- Pourquoi avoir fait le choix de proposer ce Festival gratuitement à la population ?

- L’objectif pour l’association Domenica, est déjà de présenter et faire découvrir les artistes corses de musiques actuelles et je crois qu’il y a un travail de fond important à faire à Corte sur l’éducation musicale et la transmission. Il est nécessaire d’encourager les gens à aller voir des spectacles, quels qu’ils soient, et pour cela il y a une démarche particulière à faire en travaillant à perte, ou du moins sans bénéfices pour l’association. Cela fait partie aussi de nos engagements.





- Comment cette gratuité a-t-elle été possible ?

- Il est certain que sans l’aide de la Collectivité de Corse, de la mairie de Corte et de l’association CPIE-A Rinascita, qui ont cru en notre projet, le Festival n’aurait pas pu voir le jour. Mais nous sommes contraints également de faire appel à des partenaires privés comme Pietra, Air Corsica, Saint-Georges. Leur soutien est absolument nécessaire et tous jouent le jeu à fond pour nous permettre de proposer une telle manifestation et de sucroit gratuite. Ce qui est plutôt rare de nos jours.





- Les concerts se sont terminés en beauté avec un public conquis qui n’a pas hésité à danser. La soirée de clôture a également été exceptionnelle avec le Jakez Orkeztra et Davide Ambrogio qui ont mis le feu sur le parvis du Musée de la Corse. Une telle ambiance vous fait-elle déjà envisager une quatrième édition ?

- Oui, tout à fait et si les choses se passent comme on l’espère, le 4e Festival de Corti in Core aura lieu les 30, 31 juillet et 1er août, période où la lune devrait être une fois encore au plus près de la terre. Elle nous porte bonheur.





- Un tel Festival demande toutefois une sacrée préparation et mise en place. Comment vous vous organisez ?

- Nous travaillons principalement avec des prestataires locaux au niveau de la régie son, de la régie lumière. C’est aussi un de nos engagements. Nous avons aussi la chance de bénéficier du soutien de Télé Paese qui enregistre et filme toutes le soirées de manière à les programmer et les diffuser durant la saison hivernale sans oublier la plateforme Allindi, plateforme de diffusion dédiée au cinéma et aux documentaires corses et méditerranéens. Et nous sommes partenaires sur la partie musicale. Nous avons déjà des idées au niveau des groupes et musiciens qui vont participer, mais encore rien de véritablement concret. En revanche nous envisageons également à la mise en place d’ateliers de musiques et de chants qui se dérouleraient durant la journée. Nous réfléchissons aussi à la création d’un spectacle commun en faisant travailler des artistes corses avec des artistes du bassin méditerranéens, avec d’autres influences. C’est quelque chose que nous imaginons en tous les cas. Et nous pourrions travailler l'an prochain encore avec Davide Ambroggio en essayant d’introduire en Corse la Tarentelle.





- Vous disiez précédemment vouloir développer l’art musical sur Corte. La création prochaine d’une antenne du Conservatoire de Bastia à Corte pourrait aussi y contribuer ?

- C’est une info tout à fait géniale. Et je pense que nous pouvons travailler ensemble à créer des événements distincts les uns des autres avec leurs couleurs, leurs spécificités. Et j’espère que nous arriverons un jour à ce qu’il y ait davantage de minis festivals à Corte à l’image un peu de ce qui se fait à Sète avec Fiesta Sète et ses musiques du monde durant les mois de juillet et août. On y trouve tous les genres musicaux. Et Corte, avec ce cadre exceptionnel au pied du Nid d’Aigle, pourrait devenir le centre des musiques internationales à moyen terme...