29e Festival du Film de Lama : un festin d'avant-premières sous les étoiles de Balagne

C'est le nouveau film d'Éric Toledano et Olivier Nakache, Une Année difficile, qui fera l'ouverture de cette édition, samedi 29 juillet, en présence d'Olivier Nakache.

Parmi les autres invités, on pourra compter sur la participation de l'actrice et réalisatrice québécoise Monia Chokri pour présenter son dernier film, "Simple comme Sylvain".

Delphine Agut accompagnera la projection de "Inchallah un fils", réalisé par Amjad Al Rasheed, dont elle a co-signé le scénario.

Le film "Le livre des solutions", tout juste sorti des mains de Michel Gondry, et mettant en vedette Blanche Gardin et Pierre Niney, sera également projeté en présence du producteur Georges Bermann.



D'autres réalisateurs et acteurs viendront également présenter leurs œuvres en avant-première. Parmi eux, Lucie Debay avec "Le syndrome des amours passées", remarqué cette année à la Semaine de la Critique à Cannes, et Giuseppe Bonito avec son troisième long métrage, "L'Arminuta".



Le festival offrira également une masterclasse animée par le chef-opérateur Yves Agostini. Un colloque sur la place des femmes dans le cinéma sera l'une des nouveautés du festival. Des professionnels du cinéma et des universitaires se réuniront pour aborder cette thématique.



Enfin, côté courts métrages, plusieurs invités sont attendus, dont les réalisateurs Gray Orsatelli et Francine Massiani, ainsi que les acteurs Antoine Albertini et Michel Ferracci. Le festival promet de ravir les amateurs de cinéma avec cette riche sélection de films et d'événements.