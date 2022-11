27 novembre 1942 à Piedicroce : le 173° BAC sauve son honneur

En réaction au débarquement anglo-américain du 8 novembre 1942 en Afrique du Nord, l’Allemagne envahit la Zone libre en France métropolitaine et l’Italie occupe la Corse à partir du 11 novembre. Dans l’île, 80 000 soldats italiens débarquent sans difficultés, la plupart à Bastia. Il faut dire qu’à ce moment là, il n’y avait sur l’île que le 4° escadron de la Garde à Ajaccio avec une centaine d’hommes, et le 173° Bataillon autonome de la Corse (173° BAC) avec cinq cents hommes à Bastia.





Le Bataillon autonome de la Corse sauve le glorieux drapeau du 173° RI

Le 173° BAC, créé en juillet 1940 après l’humiliante défaite et la signature de l’armistice du 22 juin 1940, devait initialement avoir son PC à Bastia et ses quatre compagnies réparties à Bastia, Corte,,Ajaccio et Bonifacio. Mais très rapidement, la Commission d’armistice italienne impose le,regroupement de tout le bataillon à Bastia, à la caserne Marbeuf et à la Caserne Saint-Joseph.

Le dimanche 4 mai 1941, lors d’une grande cérémonie militaire sur la place Pétain à Bastia - c’est,ainsi qu’avait été rebaptisée la place Saint-Nicolas - le 173° BAC se voit confier la garde du glorieux,drapeau du 173°RI, régiment qu’on ne présente plus en Corse. A ce sujet, il convient de rappeler,que plus tard, dès l’arrivée des italiens en 1942, l’emblème a été emmené par l’agent militaire

Chiaramonti qui, cachant les soies et le fer de lance dans une valise, le remet aux Frères jésuites,dont le Supérieur est le Père Imperinetti. Ce dernier confie alors le drapeau au Père Marion, ancien aumônier du 173° RI, qui le cache dans son sommier, puis, à l’arrivée des italiens le dissimule dans une oubliette du grenier de l’église. Plus tard, le 25 mars 1944, au cours d’une prise d’armes sur la place Saint Nicolas - ayant retrouvé son nom traditionnel - le Père Marion remet le drapeau au général Henri Martin qui, après le soulèvement de la Résistance insulaire, avait libéré la Corse le 4 octobre 1943.





Le bataillon face à l’arrivée des italiens en Corse

Le 14 novembre 1942, la flotte italienne apparait au large de,Bastia et s’approche de la cote, tandis que des avions italiens commencent à survoler la ville. Les mitrailleuses et les mortiers du bataillon sont mis en batterie, face à la mer, aux abords des deux casernes. Quelques heures plus tard, l’ordre, venu de Vichy par radio, prescrit de ne pas s’opposer aux troupes italiennes et de rejoindre les cantonnements.





Le bataillon sauve son honneur en ne se laissant pas désarmer

Quelques jours après, pour éviter le désarmement possible, le général Humbert, commandant la Subdivision militaire de la Corse, ordonne au 173° BAC d’aller s’installer dans la région de Piedicroce. Seule la 1ère compagnie doit rester à Bastia, pour,assurer la protection des casernes et du général.

C’est ainsi que l’état-major du bataillon s’installe au village de,Piedicroce, les 2ème, 3ème et 4ème compagnies aux villages de Morosaglia, Stazzona et La Porta.

Dans la nuit du la nuit du 26 au 27 novembre 1942, un coup de téléphone, d’une employée anonyme des PTT, avertit l’état-major du 173° BAC que de fortes unités italiennes comprenant des blindés, sont en marche vers la région de Piedicroce.

Aussitôt, le chef de bataillon Guillaud qui commande le 173° BAC donne ses instructions aux unités. Un de ses officiers, le commandant Vincent Cauvin, en service à l’état-major du bataillon, les rapporte en ces termes :

- les militaires corses (qui formaient à peu près les 2/3 des effectifs du bataillon) pouvaient partir immédiatement, en emportant tout ce qu’ils voulaient : chevaux, mulets, armes, munition, vivres, etc.... ;

- le matériel non emporté et utilisable par les civils, notamment les couvertures et les vivres, serait distribué à la population civile ;

- le matériel restant, notamment les armes et le matériel d’optique serait détruit ;

- les militaires qui ne partiraient pas se rassembleraient sur la place du village, à Piedicroce, sous les ordres du chef de bataillon, dans les autres villages, sous les ordres des commandants de compagnies, et attendraient les, évènements.

Immédiatement, la plupart des militaires corses et quelques continentaux, gagnèrent la montagne, en évitant les routes par où pourraient arriver les italiens, et rentrèrent dans leurs villages. La population civile, réveillée, prit possession des couvertures, des vivres et de quelques autres objets. Puis les militaires qui n’étaient pas partis passèrent le reste de la nuit à à démolir les armes et le matériel qui restaient. Tous les chevaux et muets avaient emmenés par les militaires partis ».