24e Tour de Corse Historique : Julien Saunier premier leader

Une entame de rallye piégeuse avec la pluie omniprésente dès Conca-Favona où Tom Pieri sur la M3 était le plus rapide en 5'39, suivi comme son ombre à 1 seconde par la Porsche de Julien Saunier. La troisième place était pour Alain Oreille (5'42) et la quatrième pour Anthony Fotia (M3) en 5'43. Le duel M3 - Porsche débutait et allait se poursuivre sur les 18 kilomètres de Kamiesch -Bavella. La Porsche de Julien Saunier s'y imposait en12'46 devant la M3 d'Olivier Capanaccia à 8 secondes. Alain Oreille était encore troisième en 13'04. La Ford Cosworth de Christophe Vaison à l'aise sous la pluie finissait 4e à 19 secondes. Quant à Jos Verstappen pour ses premiers tours de roues en Corse (Porsche), il entrait dans le top huit.

Au parc fermé mardi près-midi à Porto-Vecchio, Julien Saunier menait le général et le VHC avec 14 secondes d'avance sur Olivier Capanaccia leader du J2. Alain Oreille 3e du général à 20'' de Julien Saunier était deuxième du VHC, et devançait Tom Pieri (M3) deuxième du J2. Christophe Vaison et sa Cosworth sont 3e du J2. Anthony Fotia bouclait ce premier top cinq du rallye.

Ce mercredi le TDCH se rendra Lucciana où sera jugée la deuxième étape avec au menu la plus longue spéciale du rallye, l'ES 4 Tallone - Pietra di Verde (41'9 km)