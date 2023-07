22 jeunes Corses participeront aux Journées mondiales de la jeunesse au Portugal

22 Corses vont participer aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) qui réuniront à Lisbonne plus d’un million de jeunes du monde entier du mardi 1er au dimanche 6 août 2023. "Ils devaient être 65, venant des quatre coins de l'île, mais ils ne seront que 22 à représenter la Corse au Portugal", explique le père Louis El Rahi, curé de l'interparoissiale de Calvi, Calenzana et Montegrossu, chargé d'organiser la participation des insulaires aux JMJ. Cette réduction s'explique par des contraintes budgétaires et l'indisponibilité de certains pèlerins pendant cette période de vacances. "Nous manquions de fonds et de participants présents. C'est pourquoi nous avons réduit le nombre à 22 jeunes pour nous assurer de pouvoir participer à cet événement qui revêt une grande importance pour nous. Cela facilitera également ma tâche, car j'ai la responsabilité de plusieurs jeunes", précise le curé.



Dix jours de pèlerinage



La délégation corse se rendra à Lisbonne du 29 juillet au 9 août 2023. Après leur arrivée, le père Louis et les 22 jeunes se rendront dans la ville de Fatima, située à 130 kilomètres de la capitale portugaise, pour un moment de recueillement. "Fatima est un lieu spirituel important, où la Vierge Marie serait apparue vers 1917. Il est donc naturel pour nous de nous y arrêter", indique le curé. Ce pèlerinage de 10 jours sera une occasion pour les jeunes su groupe insulaire de faire des découvertes et d'élargir leurs connaissances. "Ce sera un moment fort pour tous ces jeunes qui sont impatients de découvrir, pour la plupart, un nouveau pays et une nouvelle culture. C'est une opportunité pour la Corse de s'ouvrir à une vision universelle de la foi. Malgré ça, ce pèlerinage ne sera pas de tout repos, car nous aurons toujours quelque chose à faire, et parfois nous dormirons dans des gymnases", explique-t-il.



Un rassemblement d'ampleur



Cet événement d'envergure, qui attire à chaque édition plusieurs millions de jeunes du monde entier, ne s'était plus produit depuis 2019 en raison des risques sanitaires. Pour ce rassemblement organisé à Lisbonne, les participants prendront part aux journées en diocèse, puis ils se rassembleront tous à Lisbonne pour une rencontre internationale en compagnie du pape François. Les différents groupes de jeunes se rendront ensuite dans les 17 diocèses du Portugal, et dans les îles, avec pour objectif de découvrir une nouvelle culture, d'échanger avec les habitants afin de profiter de l'hospitalité des familles locales. "Cela sera une expérience incroyable. Un moment d’échange et de partage entre catholiques du monde entier qui n'arrive que rarement. Une possibilité pour les jeunes d’apercevoir François 1er, c’est une chance dont rêvent beaucoup de croyants", se réjouit le père Louis El Rahi.



Cette manifestation religieuse, initiée par Jean-Paul II dans les années 80 et qui a lieu tous les trois ans, aura un autel-podium partiellement couvert, d'une surface d'environ 5 000 mètres carrés et d'une hauteur de neuf mètres. La scène sera équipée de deux ascenseurs et d'un escalier central, et pourra accueillir jusqu'à 2 000 personnes, dont un millier d'évêques, un orchestre et un chœur. Cette imposante structure sera érigée sur le site d'une ancienne décharge, située à l’intersection des communes de Lisbonne et Loures, en bordure du fleuve Tage. “Ces dispositifs mis en place montrent bien que l’événement est considérable. Un tel voyage vaut vraiment le coup pour nous qui allons représenter la Corse, mais aussi pour tous les autres catholiques avec qui nous profiterons du spectacle”, conclut le curé.