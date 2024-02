20 élèves du collège de Calvi en Espagne pour Erasmus +

Vingt élèves des classes 3A et 3D du collège Jean-Félix-Orabona de Calvi ont récemment pris part à un projet pédagogique européen d'échange scolaire Erasmus + KA121. Ce projet s'est inscrit dans le cadre de la Classe Défense et Sécurité Globales, une initiative interdisciplinaire passionnante. "Il s’agit d’un échange avec l’établissement scolaire espagnol IES Luis Chamizo de Don Benito en Estrémadure en Espagne avec qui nous travaillons depuis plusieurs années. Les élèves ont ainsi travaillé, dans un premier temps, par le biais de l’informatique grâce au twinspace, la plateforme européenne d’eTwinning, et dans un deuxième temps, ils ont pu réaliser une mobilité à Don Benito financée en grande partie par la Commission européenne." Daria Stebe, explique professeur d’espagnol au collège de Calvi.Ce projet avait pour objectif de promouvoir la citoyenneté européenne et d'explorer les liens culturels entre la Corse et l’Estrémadure. Le collège Orabona a obtenu une accréditation Erasmus+ pour les élèves et le personnel de l’enseignement scolaire, permettant l'organisation de mobilités en 2022 auprès de la commission européenne.Lors de la mobilité qui s’est tenue au mois de février 2024, les élèves ont participé à diverses activités culturelles enrichissantes. Ils ont été hébergés dans les familles des élèves de l’IES Chamizo ou à l’hôtel en fonction des disponibilités.Au centre scolaire Luis Chamizo, les élèves ont réalisé des ateliers pédagogiques et ont découvert la culture de l’Estrémadure ainsi que ses sites classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO, en collaboration avec leurs camarades espagnols. Ils ont exploré le théâtre et l’amphithéâtre romain de Merida et Medellín, ainsi que les villes historiques de Medellín, Cáceres et Trujillo, faisant le lien avec l'histoire partagée entre Christophe Colomb et l’époque romaine que la Corse a également vécue.Du côté citoyen, les élèves ont visité l’Assemblée d’Estrémadure, une expérience qui faisait écho à leur visite à l’Assemblée de Corse en novembre 2023. Ils ont également exploré le Parc national de Monfragüe, qui présente des problématiques similaires à celles de la réserve de Scandola.Ils ont également découvert le musée ethnographique de la ville de Don Benito, mettant en lumière la vie locale de la région au début du XXe siècle, en parallèle avec les collections du Musée de la Corse à Corte. Au sein de l’établissement scolaire, ils ont participé aux cours de l’IES Luis Chamizo et ont présenté leur région, leur collège et le projet de la Classe Défense et Sécurité Globales.Cette mobilité avait pour objectif de compléter le magazine numérique, production finale de leur projet eTwinning Erasmus+, avec des photos et des reportages issus de leurs visites sur site.Daria Stebe tient à remercier les équipes pédagogiques de l’IES Chamizo, en particulier Rosario Monescillo Herrera, professeur de français langue étrangère, ainsi que l’équipe pédagogique en charge de la mobilité au collège Orabona, Nicolas Stebe, Prunelle Susini et Christelle Magnard.Le twinspace, plateforme du projet calvais, est accessible via ce lien : twinspace