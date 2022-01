166 000 euros de recettes supplémentaires pour le budget principal 2021 de Lisula

Ce lundi 3 janvier, la mairie de Lisula a organisé son premier conseil municipal de l'année. Débuté par les vœux du maire Angèle Bastiani adressés aux concitoyens et élus, l'ordre du jour, dont le budget modificatif était le sujet principal, a rapidement été abordé et voté presque à l'unanimité, en dehors de la décision n°3 du budget principal 2021.



3 abstentions de l'opposition

" Nous avons organisé ce conseil municipal très tôt en ce début d'année car nous avions des modifications relatives au budget 2021 à inscrire avant le 10 janvier 2022 " explique le maire Angèle Bastiani. En compensations de pertes financières dans les parkings, suite à la crise sanitaire, une provision tous risques a été constituée et votée. " Nous avons bénéficié d'une recette compensatoire de l’État de 160 000 €", ajoute-t-elle, avant de préciser, " ainsi nous avons au budget principal de 2021, 166 000 € de recettes supplémentaires qui temoignent d'une gestion rigoureuse et virtueuse de la commune par nos services".



Deux subventions exceptionnelles ont également été attribuées au club de foot FCBalagne et à A Scurderia Balanina, organisateur du Rallye de Balagne. 2000 euros d'aide pour compenser une perte économique importante en raison de la crise sanitaire et de l’annulation de nombreux événements. Pour A Scuderia Balanina, la municipalité devait attendre de voir si le rallye pouvait avoir lieu pour leur attribuer une subvention de 8000 euro.



Le centre Jean Simi, dont la compétence revenait jusque là à la communauté de communes de Lisula Balagna a été restituée à la commune. " Le centre Jean Simi qui offre déjà de nombreux de services publics va évoluer en Maisons France Services" précise Angèle Bastiani. Ce label permettra au centre de bénéficier d’une subvention de 30 000 euros par an.

Les Maisons France Services : 1 745 guichets uniques de proximité qui ont pour objectif de proposer une offre élargie d'aide aux services publics au plus près des territoires. ( Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, accompagnement au numérique...).



En fin, et ce pour la deuxième consécutive, la mairie a offert à chaque agent communal un chèque d'une valeur de 50 € à valoir sur le site Marcket Place, Lisula.