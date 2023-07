14e Rencontres d’Auddè : Un voyage botanique au cœur de la biodiversité et du changement climatique

C'est encore une fois un beau programme que l'association Nanzi e Oghji a concocté pour cette nouvelle édition, au cœur du petit village d’Aullène dans l’Alta Rocca.Entre le 31 juillet et le 11 août, 8 journées seront proposées au public, sous forme d’ateliers, de conférences, de promenades, préparation et dégustation d’une soupe corse, de soirées musicales, de théâtre ou de dédicaces, dans l’église ou au col de la Vaccia.Ce lundi 31 juillet, en ouverture des rencontres, c’est une tradition corse parfois méconnue qui sera le point d’orgue de la journée. A mandraca sfuma a muredda à partir de 19h au col de la Vaccia, avec cueillette et cérémonie symbolique du brûlage traditionnel des immortelles à la nuit tombée. Une tradition perpétrée par Francesca Desideri qui sera la maîtresse de cérémonie de la soirée, et qui sera en charge de la soupe corse du lendemain. Environ 70 adhérents composent cette association, et beaucoup participent à faire vivre la manifestation “cela m’étonne toujours de voir combien les gens s’impliquent et participent” se réjouit Michèle Scaglia, présidente de l’association Nanzi e Oghji. “Je vis sur place au village, mais la plupart ont dû quitter Aullène mais y reviennent très régulièrement”.Une façon pour eux de garder un lien fort et de s’impliquer dans la vie du village. “Depuis 15 ans que nous existons, notre but est de valoriser le patrimoine, plus particulièrement celui d’Aullène, mais bien évidemment aussi celui de l’Alta Rocca et même de la Corse. Les rencontres d’Auddè sont, depuis leur création, le lieu parfait pour fédérer les bonnes volontés, faire que les gens se rencontrent. C’est l’occasion pour les visiteurs du village ou de plus loin d’échanger, de discuter, d’apprendre et de découvrir”. Le plus beau compliment que l’on nous ait fait à propos de l’association ? “Avant, je venais passer mes vacances en Corse mais je ne connaissais personne, maintenant je retrouve plein de gens que je connais. Tout est dit”.Retrouvez le programme des 14e Rencontres d’Auddè sur leur page Facebook ou en suivant ce lien ICI