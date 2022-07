14-Juillet : Que faire en Corse ?

Comme chaque année sur le place Saint Nicolas à Bastia aura lieu une cérémonie présidée par le préfet François Ravier en présence des unités de détachement de la BA 126, du SIS 2B, de l' UIISC5, de la gendarmerie, du 2ème REP de Calvi, des portes drapeaux et délégations d'associations d'anciens combattants et victimes de guerre ainsi que des autorités civiles et militaires.



Un feu d'artifice à 22h30

Le feu d'artifice organisé par la Ville de Bastia aura lieu le jeudi 14 juillet 2022 à partir de 22h30 sur la jetée du Port de Commerce. Dès 18h, une fête foraine est organisée sur la Place Saint Nicolas pour faire de ce rendez-vous un véritable moment familial.



Où stationner ?

Comme chaque année, la CCI de Haute-Corse met son parking (situé sur le port de commerce) à disposition gratuitement, de 20h00 à minuit. Nous recommandons également d'emprunter les parkings de la Gare, de la Citadelle, de Gaudin et de la place Saint Nicolas pour stationner.

Les lignes de bus

La ligne N, ligne de bus de nuit de la Communauté d’Agglomération de Bastia, sera gratuite le jeudi 14 juillet 2022 à partir de 21h00 et étendue jusqu’à 2h00.