13 juin 1981 - 13 juin 2021 : Bastia et la Corse vont fêter les 40 ans de la victoire du Sporting en Coupe de France

Les héros de l’époque avaient pour nom : Pierrick Hiard, Jean-Louis Cazes, Paul Marchioni, Charles Orlanducci, Félix Lacuesta, Jean-Louis Desvignes, Louis Marcialis, Alain Fiard, Roger Milla, Joël Henry, Simei Ihily, Antoine Redin, Michel Sorbara.

Face aux Verts de Saint-Etienne des Herbin, Battiston, Janvion, Lopez, Santini, Platini, Rep, Zimako, les lions de Furiani n’avaient rien lâché et brandi très haut la Coupe remise à Paul Marchioni par le tout nouveau président de la République François Mitterrand.

L’arrivée à Poretta et le défilé jusqu’en ville avaient été magiques. Dame Coupe avait ensuite visité tous les coins de l’île, les moindres petits villages. Les buts de Marcialis et Milla diffusés en boucle.





«Comment 40 ans plus tard passer à coté d’un tel événement » s’exclame Claude Ferrandi, le président actuel du club. «On le fêtera dignement à la fin de cette saison 2020/2021 avec de nombreux partenaires institutionnels et privés : mairie de Furiani, mairie de Bastia, CAB, NRJ Bastia ».





Match, documentaires, débats, tournois, concert…

Pour les organisateurs de cette grande manifestation des 12 et 13 juin prochains, l’objectif sera de rendre un hommage aux joueurs et dirigeants de cette époque. L’occasion aussi de transmettre l’histoire du club aux plus jeunes qui n’ont pas connu ce moment merveilleux, de partager les valeurs du Sporting.

Au programme ?

Deux jours de festivités sur la place Saint-Nicolas avec rediffusion de ce match de légende, présentation des joueurs de l’époque, documentaire retraçant le parcours, débats, émissions de radio, concert avec des artistes locaux...

Un tournoi city foot sera aussi organisé avec de jeunes joueurs, des U7 aux U1. Une liste loin d’être exhaustive car le programme définitif n’est pas arrêté. «On a besoin de tout le monde » souligne le président Ferrandi, «toutes les idées apportées seront les bienvenues et étudiées. Toute la Corse doit se sentir concernée ».

Des contacts ont d’ores et déjà été noués avec les Socios du SECB, l’association des anciens du Sporting, des collectionneurs, des journalistes de l’époque. Partenaire, la ville de Bastia allouera une subvention, dont le montant sera voté très prochainement.





Un tour de Corse dès Janvier

A l’instar de ce qu’avait organisé à l’époque Bernard Mosca, le directeur de NRJ Corse, partenaire de l’évènement de juin, la Coupe, une réplique cette fois, entamera dès janvier un nouveau tour de l’île. Ce tour prendra bien évidemment son départ du stade Armand-Cesari. Lors des étapes dans les villes et villages seront présents des joueurs de l’époque mais aussi actuels… en espérant que d’ici là que le coronavirus qui a hanté notre vie en 2020 aura été mis, définitivement, hors jeu.