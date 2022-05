125 scolaires ajacciens initiés au sauvetage côtier

Ils se prénomment Nino, Sacha, Lisandru, Lina, Elsa, Nola ou Ruben, sont tous en classe de CM1-CM2 sous la direction de Valérie Willay, enseignante à l’école Sampiero à Ajaccio et ont débuté, ce lundi après-midi à la plage Saint-François, un bien beau projet : l’initiation au sauvetage côtier. « Il s’agit d’une action qui existe ailleurs, souligne Marc Leca, responsable des sports à la Ville d’Ajaccio, et notamment au Pays Basque ou sur les côtes bretonnes. On essaie de faire acquérir à l’enfant, une routine dans les gestes et dans la dextérité face aux dangers de la mer et son environnement dont on sait ce qu’il apporte malheureusement comme drames chaque année. Ce projet a été initié par le service des sports de la Ville, il a nécessité un travail important en amont avec des personnes qualifiées et compétentes dans ce domaine. Chaque thème a été étudié pour que l’enfant soit, à terme, plus familiarisé avec ce milieu.»





Ainsi, plusieurs ateliers ont été mis en place par les maîtres nageurs-sauveteurs du poste de Saint-François. Certains sur le sable pour permettre à l’enfant de se déplacer sur un sol meuble et d'autres, bien sûr dans l’eau. « L’environnement est tout autre, ajoute Marc Leca, un oursin, une piqûre de vive ou l’aspect environnemental, les courants ascendants et descendants, quelle attitude avoir? L’objectif est de faire en sorte que l’enfant soit plus en phase avec ce milieu naturel. »





Les séances s’étalent sur une heure et demi, à raison de cinq par classe jusqu’à la fin juin.

Avant un débrifing avec les maîtres-nageurs, les 24 élèves de l’école Sampiero, ont participé avec ferveur et une grande implication aux différents ateliers sous le regard de Jean-Philippe Agresti, Recteur de l’Académie de Corse et Virginie Franz, DASEN. Tous ont été ravis par cette première séance. Les écoles Forcioli-Conti, Saint-Joseph et Bonafedi sont concernées également par ce projet qui va se dérouler sur la plage Saint-François et celle du Trottel qui accueillera une deuxième séance ce vendredi.





Objectif, pour ces quelque 125 élèves, la continuité de l’apprentissage de la natation en milieu fermé, apprendre les gestes de premier secours, les techniques de sauvetage et les dangers liés aux plages. Une initiative qui devrait être étendue, à terme, à tous les quartiers de la ville et sans doute pérennisée...