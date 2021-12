125 motards à la traditionnelle parade de Noël du grand Bastia

Avec la participation des pompiers de Corse, cette parade festive était aussi l’occasion de recueillir des fonds pour la cagnotte des Pupilles des Sapeurs-pompiers . Nantis d’autorisations de la préfecture de la Haute-Corse et de la ville de Bastia, ils partirent quelques-uns de Casamozza mais par un prompt renfort se virent plus de 125 en arrivant au port de Bastia, via Lucciana, Borgo et Furiani et après une petite halte devant le Centre de Secours des Pompiers, avenue de la Libération à Bastia.Le défilé a ensuite poursuivi sa route en centre-ville : Saint-Joseph, Citadelle, Gaudin, boulevard Paoli, place Saint Nicolas, quai des Martyrs… L’occasion aussi de sensibiliser les automobilistes, sans trop les perturber en cette période de fêtes, aux motards qui partagent leurs routes au quotidien.Chaque année cette parade est aussi dédiée à une association : Jouets pour les enfants de l’hôpital de Toga, Resto du cœur … Cette année les motards sont venus en aide aux Pupilles des sapeurs-pompiers.La cagnotte sera clôturée mi-janvier et à cette occasion, en collaboration étroite avec les chefs de centres, des sapeurs et de l'ODP, sera organisée la remise d'un chèque symbolique afin de célébrer cet évènement en présence de tous.Respects !