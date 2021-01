11,1millions d’euros investis par l’agence de l’eau en 2020 en Corse pour les projets en faveur de l’eau

La rénovation des infrastructures d’eau potable des communes de Cervioni et Valle-di-Campoloro.

LeSIVOM de Cervioni Valle-di-Campoloro, qui alimente en eau potable les deux communes intégrées dans la communauté de communes de la Costa Verde, enHaute Corse, doit rénover ses infrastructures défectueuses. Il engage les travaux de réhabilitation et la protection des captages (onze sources et deux forages) avec l’installation d'un dispositif de comptage, ainsi que le renouvellement de plusieurs tronçons du réseau d’adduction du village, sur une longueur totale de 4,9 kilomètres.

Ces travaux, qui concernent 2 000 habitants en hiver et plus de 5 000 personnes en période estivale, sont en partie situés en zone de montagne et devront être réalisés par héliportage ou manuellement. L

e syndicat reçoit une aide de l’agence de l’eau de 1million d’euros.





La poursuite de la réhabilitation du réseau de distribution d’eau potable à Patrimonio (2B)

La commune de Patrimonio, adhérente à la communauté de communes de Nebbiu-Conca d’Oro, poursuit la réhabilitation de son réseau d’eau potable qui approvisionne environ 700 habitants permanents et1 600 personnes en été. Elle remplace 4,1kilomètres de canalisations vétustes, notamment en amiante-ciment et sujettes à de nombreuses casses, sur les secteurs de Ficaja-Frecciasca, Puccinasca, Cardetto -Calvello, Diceppo et Scontru. L’agence de l’eau lui attribue une aide de 828 100 euros.