110 élèves éco-délégués réunis à Corte pour leur premier Conseil Académique

Tour à tour, les intervenants de la journée ont pu informer et aider les jeunes éco-citoyen, Guillaume Coppin a défini la Labellisation « E3D -Etablissement en Démarche de Développement Durable », elle consiste à former les élèves aux bonnes pratiques permettant de vivre ensemble dans un monde aux ressources limitées, mais aussi leur transmettre les connaissances, la compétence et la culture qui leur permettront tout au long de leur vie de connaitre, comprendre, décider et agir en fonction des enjeux du développement durable.

Christophe Mori et Antoine Orsini ont pu quant ’à eux, faire prendre conscience de manière claire et divertissante, à des élèves très à l’écoute, les conséquences de notre mode de vie, réchauffement climatique, disparitions des espèces animales, catastrophes naturelles et ont pu donner quelques solutions à mettre en place dès aujourd’hui. Marie Emmanuelle Arrighi à éclairer les élèves sur le but du Syvadec, la valorisation, le traitement et la prévention des déchets, rappelant qu’en France, 317kg de nourriture sont jetés chaque seconde, c’est 14millions de tonnes prévues pour 2020.