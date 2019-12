10 bourses d’études pour l'Italie pour 10 jeunes talents de Corse

Grâce au projet EXTRA, dix jeunes talents de Corse peuvent bénéficier d’une formation en cours d'emploi ainsi que d’une formation innovante, intégrée et personnalisée en Italie.Dix bourses d’études de six mois permettront aux bénéficiaires d’améliorer leurs compétences professionnelles dans le domaine de la gestion de projets européens.« Les réponses des territoires aux défis du tourisme innovant et durable, des énergies renouvelables et du nautisme passent pour l’amélioration des aptitudes et des compétences des jeunes.L’activation et la gestion des processus de développement local et d'innovation nécessitent des animateurs territoriaux équipés avec de compétences professionnelles et horizontales etainsi d’esprit entrepreneurial », affirme Tommaso Scavone, responsable du projet pour la Coopérative Sud Concept.« On a lancé une campagne publicitaire sur les réseaux sociaux qui a nous permis de faire connaître le projet EXTRA aux bénéficiaires potentiels. L’appel à candidature termine le 31 décembre 2019 : j’invite les jeunes talents de Corse à postuler.»Le lien au dossier de candidature : https://loom.ly/DkXE6a8 Facebook @ProjectEXTRATwitter @ProjectEXTRA1