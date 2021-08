10 000 euros pour la restauration de la chapelle Saint-Jacques et Saint-Philippe à Luri

Les milliers de marcheurs qui parcourent chaque année le "Chemin de lumière" qui, de chapelle en chapelle, relie le village de Pietracorbara à celui de Barrettali ne manqueront pas de visiter la chapelle de Saint-Jacques et Saint-Philippe à Luri qui vient d'être restaurée grâce à la synergie entre le Club des mécène de Corse et l’association locale. Bénéficiant d’une délégation de maitrise d’ouvrage, le club a pris à sa charge 50% du coût de l’opération.

"Chaque année le club apporte son soutien à plusieurs projets soutenus et accompagnés par la Fondation du patrimoine en Corse. Les chapelles sont l'un des patrimoines les plus répandus dans les campagnes de Corse. Celle de Saint-Jacques et Saint-Philippe est documentée dès sous le XVIe siècle mais sous le nom de Saint-Julien (San Ghjulianu). Selon des indices concordants le changement de culte est intervenu à l’initiative des commanditaires du tableau d’autel dans les années 1730-1750. Ce tableau, une Vierge à l’enfant entre Saint-Jacques et Saint-Philippe, est par ailleurs attribuable à Saverio Farinole, peintre bastiais le plus productif au XVIIIe siècle.", indique le club dans un communiqué qui précise que la restauration de la chapelle Saint-Jacques et Saint-Philippe est, comme sa valorisation, confiée à l'association du même nom qui s'investit corps et âme depuis des années dans ce projet.