​Une motion de soutien à l’AC Ajaccio votée à l’unanimité à l’Assemblée de Corse

Hasard du calendrier ou pas ? Alors que l’AC Ajaccio entamait sa rencontre à Clermont pour le compte de la 21e journée de Ligue 2, sur les coups de 20 heures, l’Assemblée de Corse reprenait ses travaux après une interruption de séance pour se pencher sur une motion de soutien au club ajaccien.



En proie à des difficultés financières, le club ajaccien avait demandé à être reçu ce jeudi par l’ensemble des groupes politiques. À l’issue des différentes entrevues, une motion de soutien a donc été présentée et débattue ce vendredi soir. Dans le détail, le texte prévoit ainsi que la Collectivité de Corse « apporte son soutien à l’AC Aiacciu, à ses salariés, à ses licenciés, à ses bénévoles et à ses supporters dans la situation critique qu’ils vivent actuellement, demande à la Collectivité de Corse d’étudier, dans les délais dictés par l’urgence, l’ensemble des démarches, voies et moyens possibles en vue d’améliorer la situation de l’AC Aiacciu, demande aux administrateurs du CSJC de poursuivre leur démarche bienveillante concernant les dossiers relatifs au centre de formation de l’AC Aiacciu permettant d’obtenir les délais nécessaires au règlement de la situation financière du club, demande à la Collectivité de Corse de jouer un rôle actif de médiateur dans les démarches pour lesquelles l’AC Aiacciu la solliciterait afin d’améliorer sa situation économique, sociale et financière, reste attentive à la reprise du club dans l’intérêt du sport, de la jeunesse et de l’intérêt général de la Corse, mandate le Conseil exécutif de Corse afin d’organiser un cycle de réunions sur la question du modèle économique du sport professionnel en Corse avec l’ensemble des acteurs concernés ».



« Une motion, le minimum que l’on puisse faire »

Très vite, l’AC Ajaccio a pu compter sur des soutiens issus de l’ensemble des groupes politiques, comme celui de Pierre Poli (Avanzemu), rappelant l’urgence de la situation : « Aujourd’hui, l’AC Ajaccio se retrouve devant une situation dramatique. C’est le minimum que l’on puisse faire. On doit aller plus loin que cette motion, car il y a urgence. Il va falloir être solidaires, comme nous l’avons été pour d’autres. Au-delà du club pro, il y a un centre de formation exceptionnel. Les délais sont très courts, notre rôle est de les aider ».



Christelle Combette (Un Soffiu Novu) ajoute : « Les dirigeants nous ont fait comprendre qu’ils avaient besoin de temps pour organiser la reprise du club. C’est un texte de soutien. Le club ne demande aucun engagement supplémentaire, en plus de ce qui est prévu par le règlement des aides. Ce club est important pour Ajaccio et la Corse entière. Il représente 150 emplois directs et plusieurs centaines d’entreprises locales partenaires ».



Paul-Félix Benedetti (Core In Fronte) a, lui, tenu à rappeler « les débats houleux en 2010 pour sauver le SC Bastia (…). Le football professionnel est un centre de profit économique qui suscite des retombées économiques. La situation de l’ACA est très difficile, avec 50 % de ses recettes annuelles en moins, entre la baisse des droits TV et celle des sponsors. Aujourd’hui, la Collectivité de Corse est limitée dans les aides qu’elle peut attribuer aux clubs pros. Mais il serait dramatique que l’ACA cesse ses activités pour des raisons économiques. Ce club fait partie du patrimoine sportif corse, et il faut en prendre la mesure ».



Enfin, Gilles Simeoni, le président de l’Exécutif, a tenu à s’exprimer et à apporter son soutien au club, tout en écartant la possibilité d’une subvention exceptionnelle : « La Collectivité de Corse est le premier partenaire institutionnel de l’ACA. Nous avons aidé le club dans les proportions les plus hautes autorisées. Mais en période de contraintes budgétaires (…) on va continuer à être aux côtés du club. Je réaffirme ici le soutien de notre institution envers le club. Cela ne passera pas par un soutien financier exceptionnel, que nous ne sommes pas en mesure d’organiser ».



Avec le vote par procuration de Pierre Ghionga, non présent dans l’hémicycle au moment du vote mais du côté de Furiani ce vendredi soir, c’est toute la Collectivité de Corse qui s’est parée de rouge et blanc et a voté à l’unanimité la motion de soutien. Reste à savoir maintenant sous quelle forme.