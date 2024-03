​Un Oscar pour Marie-Ange Luciani : "Anatomie d'une chute" reçoit le prix du meilleur scénario

La soirée des Oscars bat son plein ce dimanche soir au Dolby Theatre de Los Angeles. Alors qu'Oppenheimer, le long métrage de Christopher Nolan sur le créateur de la bombe atomique triomphe dans les grandes catégories, Anatomie d'une chute vient de rafler l'Oscar du meilleur scénario. Très, très applaudis, Arthur Harari et Justine Triet montent sur scène non sans avoir salué, au passage, leur comédienne Sandra Hüller, assise au premier rang.



« Cet Oscar est pour eux »

La réalisatrice prend la parole : « Merci, cet Oscar va m’aider à traverser la crise de la quarantaine, je crois en tous cas. C’est une année folle, c’est très glamour ce soir. En contraste avec le début de cette aventure. Nous étions à la maison, enfermés avec deux enfants, pendant le COVID. Il n’y avait pas de séparation entre le travail et les couches ! » Son compagnon et co-scénariste, Arthur Harari, confirme : « En effet. Mais deux autres personnes, une femme et un homme sont alors intervenus : Marie-Ange Luciani et David Thion. Et c’est là que les choses sont devenues un peu plus folles. Il n’y avait, au-dessus de nous, qu’indépendance et liberté totale. C’était la seule façon pour nous de faire ce film donc cet Oscar est pour eux. » Justine conclut alors en saluant ses comédiens : « Vous avez tué ce scénario devant la caméra et c’est la meilleure chose pour des scénaristes comme pour des réalisateurs, merci du fond du cœur. »



« Le film va continuer à vivre »

Un peu plus tôt, au micro de Canal+, en arrivant sur le tapis rouge, la réalisatrice a avoué que Steven Spielberg venait de leur commander un scénario. Elle a ajouté : « C’est surréaliste d’être ici, ça ne ressemble à rien de ce qu’on connaît chez nous. Tout est démesuré et c’est très agréable d’être en tant que français, on est chouchouté. Après, je ne sais pas si je ferais ça toute ma vie. Je passe beaucoup de temps à me maquiller depuis quelques mois. Je sens que je vais faire une bonne dépression maintenant. » Arthur Harari ajoute alors « c’est le marqueur de la fin de quelque chose pour nous même si le film va continuer à vivre » avant de nuancer les propos de sa compagne : « Je me suis retrouvé à côté de Steven Spielberg au déjeuner ce midi. On a longuement échangé, il aime beaucoup notre film et il aimerait que, un jour, on lui écrive un scénario de ce niveau de complexité. »



Ce lundi matin, la ministre de la Culture, Rachida Dati a réagi à cet Oscar : « Le cinéma français rayonne. » C'est aussi un peu la Corse qui brille à travers le travail et l'engagement de la productrice ajaccienne Marie-Ange Luciani qui vient de vivre une incroyable aventure avec ce film hors du commun.