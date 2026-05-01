​Scola Corsa : malgré des avancées sur le financement, le blocage persiste pour les cinq postes manquants

La rencontre organisée mercredi 13 mai en préfecture d’Ajaccio avait valeur de rendez-vous décisif. Elle intervenait seulement six jours après une première réunion, tenue le 7 mai, qui avait laissé les responsables de Scola Corsa sur leur faim. Lors de cette première séquence, l’État avait confirmé la contractualisation de six postes d’enseignants sur les onze demandés par le réseau associatif immersif. Une avancée jugée insuffisante par les dirigeants de Scola Corsa, qui avaient alors dénoncé une réponse "à mi-chemin" ne permettant pas d’assurer durablement l’avenir de leurs établissements. Pendant plusieurs heures, représentants de l’État, rectorat, Collectivité de Corse et délégation de Scola Corsa ont tenté de rapprocher leurs positions.



À la sortie de la réunion, le président de Scola Corsa, Ghjaseppu Turchini, a reconnu une évolution notable dans l’approche de l’État. Selon lui, le dossier technique transmis ces derniers jours par l’association " a permis une meilleure compréhension des enjeux et ouvert la voie à une possible sécurisation juridique du financement du réseau ". Le dirigeant associatif voit dans cette évolution “la bonne nouvelle” de cette deuxième réunion. Les discussions engagées depuis une semaine semblent désormais converger vers un travail technique précis destiné à définir ce que la Collectivité de Corse peut légalement financer et ce qui doit relever d’autres mécanismes.



Le préfet de Corse, Éric Jalon, confirme : " L’objectif affiché par l’État est désormais de construire un plan de financement reposant sur quatre piliers : la contractualisation des postes par l’État, le forfait communal lié à cette contractualisation, la participation des familles et la contribution de la Collectivité de Corse sur les dépenses relevant de ses compétences ". Le représentant de l’État insiste notamment sur le fait que " la participation financière de la CdC n’a pas vocation à disparaître, mais à être redéfinie juridiquement de manière sécurisée ". Selon lui, certaines dépenses “hors enseignement” peuvent continuer à être prises en charge par la Collectivité. Un travail de " ligne à ligne ", déjà évoqué lors de la réunion du 7 mai, doit désormais être mené afin de distinguer précisément les dépenses finançables. " Les principes ont été posés ", estime Éric Jalon, qui dit espérer qu’un plan de financement stabilisé pourra être finalisé rapidement pour permettre à l’association de préparer la rentrée 2026-2027.

