​Municipales. À Ajaccio, Stéphane Sbraggia, le maire sortant dévoile sa liste « Forza Aiacciu »

« Together » (Ensemble), c’est sur le tube de Bonnie Tyler repris par David Guetta que la liste « Forza Aiacciu » menée par Stéphane Sbraggia a été présentée ce jeudi 29 janvier au Palais des Congrès d’Ajaccio. Près de 600 personnes dont Jean-Jacques Panunzi, le sénateur LR de Corse du Sud, Jean-Martin Mondoloni, président du groupe U Soffiu Novu à l’Assemblée de Corse, Xavier Lacombe, le maire de Peri, ou encore Christophe Mondoloni, ancien adjoint de la municipalité sortante et candidat à la mairie de Sartène, ont assisté à la présentation d’une liste renouvelée « à près de 60% ».
Composition de la liste FORZA AIACCIU !
1. Stéphane Sbraggia
2. Caroline Corticchiato
3. Alexandre Farina
4. Raphaële Deconstanza
5. Laurent Marcangeli
6. Laetitia Costa
7. Stéphane Vannucci
8. Christelle Combette
9. Charles-Noël Voglimacci
10. Marine Schinto
11. Antoine Ortoli
12. Annie Sicchi
13. Pierre Pugliesi
14. Nicole Ottavy
15. Jean-Pierre Aresu
16. Rose-Marie Ottavy
17. Christian Bacci
18. Marie-France Colonna d’Istria
19. Pierre-Laurent Audisio
20. Camille Bernard
21. Charles Troubat
22. Laetitia Maroccu
23. Jean-Pierre Sollacaro
24. Marina Martelli
25. Jean-Christophe Comiti
26. Aurélie Alata
27. Philippe Kervella
28. Johanna Ambrosini
29. Eric Romiti
30. Valentine Olivieri
31. Jean-Marie Rossi
32. Lisandra Colombani
33. André Villanova
34. Marine Ponzevera
35. François-Joseph Fazi
36. Martine Santarelli
37. Paul Salini
38. Karine Casabianca
39. Mathieu Array
40. Françoise Doré
41. Jean-François Luccioni
42. Camille Leca
43. Pierre-Antoine Rossi
44. Cathy Quilici
45. Mathieu Castellani
46. Marlène Appietto-Ciccada
47. Alain Mistre
48. Annonciade Andreani
49. Claude Massei
