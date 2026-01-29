​Municipales. À Ajaccio, Stéphane Sbraggia, le maire sortant dévoile sa liste « Forza Aiacciu »

« Together » (Ensemble), c’est sur le tube de Bonnie Tyler repris par David Guetta que la liste « Forza Aiacciu » menée par Stéphane Sbraggia a été présentée ce jeudi 29 janvier au Palais des Congrès d’Ajaccio. Près de 600 personnes dont Jean-Jacques Panunzi, le sénateur LR de Corse du Sud, Jean-Martin Mondoloni, président du groupe U Soffiu Novu à l’Assemblée de Corse, Xavier Lacombe, le maire de Peri, ou encore Christophe Mondoloni, ancien adjoint de la municipalité sortante et candidat à la mairie de Sartène, ont assisté à la présentation d’une liste renouvelée « à près de 60% ».

