​Maxime Lagarde remporte le sixième open de Purtichju

Léo Battesti et Marie-Paule Mondoloni-Tomasi, respectivement président et vice-présidente de la Ligue Corse d’Echecs peuvent se féliciter. La Corse occupe, non seulement une place prépondérante au niveau international en termes de qualité de joueurs, elle aussi la capacité à organiser des compétitions de très haut niveau et attirer les plus grands joueurs de la planète. Le sixième open de Purtichju qui s’est déroulé durant toute la semaine au complexe hôtelier de Marina Viva est venu, une fois encore le démontrer. Durant une semaine, responsables et formateurs de la Ligue se sont démenés pour organiser un tournoi qui s’est décliné à plusieurs niveaux selon le classement elo et les différentes catégories (jeunes, féminines…).

Quatre compétitions étaient en lice et, fait assez rarissime pour être souligné des normes de Grand Maître International ont été obtenues par différents joueurs. Trois au total ce qui est exceptionnel à l’occasion d’un open. Un coup de « Jeunes » également malgré l’absence de Marc’Andria Maurizzi (le jeune prodige était en Ukraine à l’invitation de Garry Kasparov mais présent à Purtichju pour la remise des prix) avec Raunak Sadwani (14 ans), son compatriote Gupta Prithu (15 ans) et le jeune espoir nîmois Mahel Boyer (14 ans et demi). Une norme de MI supplémentaire pour chacun d’eux mais la deuxième place du tournoi pour Sadwani, déjà vainqueur du blitz sur la plage mardi soir.



Pierluigi Piscopo champion de Corse

Le grand vainqueur de cet open n’est autre que le GMI Maxime Lagarde, un peu plus âgé (25 ans). Déjà vainqueur à Ciamanacce l’an dernier, il devance l’Indien d’un demi-point (7 et demi contre sept). Les deux joueurs formaient du reste avec Mahel Boyer le podium du blitz (parties rapides) de mardi. Le Polonais Michal Krasenkow (2620 elo) complète le podium le l'open.

« On ne peut que se féliciter d’un si beau tournoi, souligne Léo Battesti à l’occasion de la remise des prix, plusieurs normes internationales, des performances de haut niveau, une grande qualité, cet open confirme qu’il est l’un des tous premiers au monde. Cela ne va sûrement pas plaire à la Fédération mais c’est un fait avéré. Quant aux joueurs corses, ils démontrent comme le témoigne le parcours de Marc’Andria Maurizzi, qu’ils sont dotés d’énormes qualités. » À noter les classements de Louis Sanchez (Corsica Chess Club), septième et Pierluigi Piscopo (responsable de l’Echecs Club Ajaccien) qui se classe 29e et devient champion de Corse 2019. Au total, plus de 200 joueurs (87 au tournoi des + de 1900 elo) se sont affrontés dans les différentes catégories. Une remise des prix très riche en émotions. Mais l’aventure échiquéenne ne s’arrête pas pour autant puisque la plupart de ces joueurs se retrouvent, ce dimanche à Ciamanacce pour un nouvel open international. Avec, cette fois, la présence de Marc’Andria Maurizzi…Le septième open de Purtichju se déroulera, quant à lui, du 27 juin au 4 juillet 2020.