​Lingua corsa è stampa à u prugrama di l’edizione 2019 di Linguimondi

Eletti è squadra aiaccina di u serviziu dedicatu à a lingua corsa, avianu datu appuntamentu à a stampa regiunale per prisentà, stu dopu meziornu in u Grand’Palazzu di a Culletività di Corsica, l’edizione 2019 di Linguimondi, u 28 di settembre, sede di u Cunsigliu di a lingua corsa, in Corti. Gilles Simeoni, presidente di l’esecutivu di Corsica, Saveriu Luciani, cunsiglieru incaricatu di a lingua corsa, Josepha Giacometti, cunsigliera incaricata di a furmazione, l’educazione, a cultura anu, unu apressu à l’altru precisatu l’assi maiò d’issa ghjurnata.« U corsu pò di tuttu principierà Saveriu Luciani cù ste parolle di GhjuvanTeramu Rocchi, hè una parte maiò di u nostru travagliu. »





Nanzu di prisentà a tematica di questu annu -rapportu stampa, lingua corsa-, u Cunsiglieru incaricatu di a lingua preciserà a cunvenzione sifrata cù una decina di media isulani : Corse Matin, Via Stella, RCFM, CNI di sicuru, Alta Frequenza, Télé Paese frà altri… « Avemu sceltu di fà, di sta manifestazione, un semanariu cù a presenza d’attori ghjunti da nazione senza Stati ma chì t’anu una lingua ufficiale : Paese Bascu, Paese di Gallu, Catalogna. »

Cusì, Jill Evans (Paese di Gallu), deputata à u Parlamentu Auropeu, Joan Carles Simò, Direttore di e Rizorze Linguistiche di a televisiò di Valencia « A Punta Mèdia », Estebaliz Alkorta, Direttrice di a prumuzione di l’Euskara à u Guvernu Bascu, Araceli Diaz de Lezana, Capu di a pianificazione linguistica di u dipartimentu di a pulitica linguistica di u Guvernu bascu è dui ghjurnalisti baschi : Alaitz Artolazabal Amiletan Direttrice de Tokikom (reta di 66 media lucali in bascu) è Iban, Arantzabal Arrieta (filologu è ghjurnalistu, gestiunariu di a cummunicazione in a squadra di cummunicazione Goiena…





Un riacquistu linguisiticu

« Dui membri di u Guvernu bascu è ghjenti monda capace ch’anu da purtà a so sperienza. Per ciò chì tocca à noi, passemu da u dettu à u fattu è una lingua d’infurmazione. Una lingua di l’usi, scritta, parlata è filmata… »

Josepha Giacometti, per contu soiu, hà da mintuà u DU di corsu chì serà rilanciatu à a rientrata di u 2020. « A leia trà a lingua è i media hè impurtante. Hè necessariu ch’ella si sparghjessi. Ghjè una strategia glubale di l’insegnamentu chì ci tocca à sviluppà aldilà di a lingua in e scole. Ci vole à incuragisce a diffusione è, à tempu, scambià cù prufessiunali. »

In fine, per Gilles Simeoni, « stu prugrama hè in cuerenza cù a nostra strategia d’immersione suciale è sucetale. Hè una forma di riacquistu linguisticu… »

Pasquale Ottavi serà, u 28 di settembre, incaricatu di l’animazione di a ghjurnata. Brandon Andreani, ellu, parlerà di a cummunicazione…

Una manifestazione impurtante, dunque, à prò di a lingua corsa. Peccatu chì stu marti, a maiò parte di i media corsi, tutti puru partenarii di a lingua, è masimu cuncernati da a tematica, ùn fussinu statu à l’appuntamentu…