​Ligue B – Le GFCA Volley réussit ses débuts face à Nancy (3/1)

GFC Ajaccio – Grand Nancy : 3-1



Évolution du score : 25-21, 21-25, 27-25, 25-19

Complexe du Palatinu

1 200 spectateurs environ

Arbitres : Mrs Abderrahmane Ioussaidene et Stevens Guedikian



Six de départ : Ajaccio : Grosnon (libéro), Neraudau puis Serafin, Salles, Weidner, Lacassie, Bala puis Bouallegue, Patak puis puis Socié, entraîneur : Frédéric Ferrandez



Grand Nancy : Fouillade (libéro), Mora, Demirovic, Paolinetti, Wildman, Rodriguez puis entraîneur : Nikola Borcic



« Nous avons hâte de débuter ce championnat » annonçait Frédéric Ferrandez, à quelques jours du début de la saison de Ligue B. Visiblement, le public ajaccien attendait également ce rendez-vous avec impatience puisqu’il avait répondu présent et nombreux pour cette première rencontre face à Nancy, un des favoris du championnat. Des Lorrains qui prenaient d’ailleurs les devants en début de set sous l’impulsion de Rodriguez et surtout Paolinetti (5-6) puis (10-12). Mais, peu à peu le GFCA retrouvait son efficacité notamment par Patak et une la bonne qualité de service de Renaudau et passait ainsi devant en milieu de manche (15-14) puis (22-18). Florian Lacassie, le capitaine ajaccien, permettait finalement aux Gaziers de s’adjuger le premier set (25-21) et de faire le plein de confiance pour son entrée dans la compétition face à un adversaire coriace.



Frédéric Ferrandez lance ses jeunes dans le grand bain



Même scénario en début de manche avec des Lorrains en réussite et toujours emmenés par un Paoletti des grands soirs qui prenaient rapidement l’avantage (3-6), (6-8), (8-12) puis (10-16), sous les coups de boutoirs de Scheffer et Paolinetti, un écart devenu conséquent et obligeant Frédéric Ferrandez à demander un temps mort pour arrêter l’hémorragie. Malgré cela, le pointu brésilien de Nancy poursuivait son festival et amenait son équipe en tête avant le money-time (16-20) tandis que celui d’Ajaccio (Bala) peinait à être décisif. Lors d’une manche maitrisée de bout en bout, Nancy égalisa logiquement à un set partout (25-21) grâce à un dernier point de Roatta, l’ancien ajaccien.



En pleine confiance, le collectif lorrain continuait de faire souffrir les Ajacciens même si le block gazier se révélait enfin un peu plus tranchant (7-6) il n’empêchait pas les Nancéens de rester au contact (11-11), (14-14) puis (18-18) puis de prendre les devants (23-21). Frédéric Ferrandez décidait alors d'effectuer quelques changements et de faire entrer quelques uns de ses jeunes du centre de formation. Dans un sursaut d’orgueil, illustré par la jeunesse de Talon et sa qualité de service, le GFCA Volley revenait dans le match (24-24) et se procurait même deux balles de set (25-24), (26-25) avant de conclure sur un block de Salles (27-25) au bout de 36 minutes d’efforts, haché par des longues coupures dues aux nombreux challenges videos.

Mais aucune des deux équipes n’étaient décidés à lâcher comme en témoignait le début très accroché de la 4e manche (4-4), (7-7, (10-10). Portée par la fougue de Talon et de Bouallegue, appelé à prendre la place de pointu, la jeunesse ajaccienne permettait aux Gaziers de passer devant (16-13), (19-16). La fin de match devenait presque plus facile pour Salles et des Ajacciens libérés qui s’imposaient finalement (25-19) pour le plus grand plaisir de leurs supporters. Le GFCA se déplacera samedi à Reims lors de la 2e journée de championnat