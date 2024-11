​Ligue B – Le GFCA Volley remporte le choc face à Fréjus (3/1)

Forcé à réagir, le GFCA revenait avec de meilleures intentions dans la 3 e manche, qui s’annonçait décisive (5-4), (11-9), puis (14-12) même si le service varois et l’efficacité de Kjaer et Marty compliquaient toujours autant la tâche des Gaziers. Le GFCA et ses attaquants élevaient alors sérieusement leur niveau, bien conscients de la nécessité d’en faire plus face à un adversaire aussi coriace. Bala, Patak et Lacassie trouvaient plus facilement l’ouverture dans la défense visiteuse enfin bousculée (18-14), (20-16) puis (23-18). Le GFCA réagissait et remportait la 3 e manche sur un contre de son pointu brésilien (25-18).



Les deux équipes se rendaient coups pour coups et la 4 e manche débutait sur un rythme infernal (2-2), (5-4), (10-9), (13-12). Il fallait tout le talent de Bala pour conclure les longs échanges entre les deux équipes dans un set particulièrement accroché (14-13), (16-15) puis (19-16). Mais peu à peu, le GFCA creusait l’écart et prenait le dessus sur une courageuse équipe varoise (23-19). La fin de set devenait haletante mais les Ajacciens concluaient, une nouvelle fois, sur un contre de Bala, auteur d’un magnifique match finissant avec 24 points au compteur ! (25-21). Le GFCA Volley remporte ainsi son 6 e match d’affilée et fait seul la course en tête dans ce championnat de Ligue B. Prochain match samedi à Saint-Quentin pour la 7 e journée de championnat.