​Ligue 2 - Thierry Debès (AC Ajaccio) : aller à Clermont avec ambition"

Il aura fallu quatorze mois d’attente pour voir enfin une victoire de l’AC Ajaccio en Ligue 2 et elle est enfin arrivée du côté de Rodez (1-2), le week-end dernier. Un succès qui a fait un bien fou aux Ajacciens et à Titi Debès, comme l’a confirmé le coach en conférence de presse d’avant-match.

« On a vu dès la fin du match une joie incroyable de la part du staff et des joueurs. C’est un soulagement et cela fait beaucoup de bien après quatorze mois sans victoires à l’extérieur. Cela faisait long. Au-delà du score, il faut aussi retenir le contenu, car notamment en première période, nous avons été très bons. Dès le lendemain, on s’est dit qu’il fallait repartir au combat avec ce match contre Clermont ».



Un second match à l’extérieur attend les Acéistes, face à Clermont, une équipe qui descend de Ligue 1 mais qui n’est qu’à trois points d’eux. De quoi donner des idées aux joueurs ajacciens : « On verra demain ce qui se passe mais les joueurs ont fait beaucoup d’efforts pour retrouver cette confiance. On a marqué quatre buts sur les deux derniers matchs, cela faisait aussi beaucoup de temps que cela ne nous était pas arrivé. On leur demande beaucoup de concentration dans la semaine, j’espère que nous allons continuer comme cela pour les matchs qui arrivent. On va aller à Clermont, comme si on jouait à domicile, pour gagner. Un point ne suffit pas même si un match nul était un bon résultat. On va y aller pour être ambitieux et gagner. On n’a pas envie de subir. C’est une équipe qui descend de Ligue 1 et qui possède des joueurs à très haut potentiel avec une qualité technique supérieure à la Ligue 2. C’est un très gros challenge pour nous » affirmait Debès avant d’évoquer le nouveau schéma tactique, avec trois défenseurs axiaux, et qui a parfaitement fonctionné du côté de Rodez : « Chaque début de semaine, je regarde les joueurs qui sont disponibles et en fonction de cela, je décide d’un schéma tactique. Et seulement après on regarde les points faibles et les points forts de l’adversaire. Contre Rodez, c’était le meilleur schéma possible, mais contre Clermont nous évoluerons peut-être dans un nouveau dispositif ».



« On est revenus dans le coup »



Avec six points pris en deux matchs, et quatre buts marqués, l’AC Ajaccio a retrouvé un réalisme offensif qui lui faisait défaut avec notamment un grand Moussa Soumano, en qui croit beaucoup Thierry Debès, surtout avec le départ d’Ibayi en Suisse. « Soumano est un joueur auquel je crois depuis longtemps. C’est quelqu’un qui a beaucoup de qualité et un super état d’esprit. Il travaille beaucoup et il récolte aujourd’hui les fruits de son travail. Ce n’est que le début. A lui de continuer à travailler. Christopher Ibayi est une perte importante pour le club mais c’est le poste où nous avons le plus de joueurs. Nous avons des bons joueurs disponibles à ce poste-là. Aujourd’hui, on est revenus dans le coup, on est ex-aequo avec Troyes, qui avaient six points de plus que nous, il y a deux journées et nous revenons à seulement un point du Red Star. On a recollé à ce peloton et c’était très important de le faire. Maintenant, il faut essayer de doubler une ou deux équipes dans ce groupe-là ».



Avec le retour de Youssouf et Santelli, et celui d’Everson lors de la prochaine journée, le groupe ajaccien retrouve enfin de la profondeur et de la qualité même si Ben Touré et Touzghar sont eux toujours out. Toujours en convalescence mais avec une confiance retrouvée, l’AC Ajaccio ira à Clermont avec la ferme intention d’y ramener un résultat positif.



Le groupe

Sollacaro, Quilicchini, Bamba, Ayessa, Vidal, Huard, Strata, Youssouf, Kouassi, Puch, Mangani, Jabol, Anziani, Chegra, Barreto, Soumano, Santelli, Kanté