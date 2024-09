​Ligue 2 – L’AC Ajaccio s’impose face à Grenoble (2-0)

AC Ajaccio – Grenoble 2-0

Après la défaite à Caen, vendredi dernier, l’AC Ajaccio avait à cœur de réagir lors de la réception de Grenoble, le 3e du championnat, lors de la 6e journée de Ligue 2. Comme à son habitude, Mathieu Chabert, soucieux de garder l’état de fraicheur de ses troupes, avait effectué quelques changements par rapport à la rencontre de vendredi à Caen et avait décidé d’aligner une équipe en 4-3-3 avec un milieu de terrain composé de Jacob, Jabol et Puch, et un trio d’attaquants composé de Santelli, Ibayi et Soumano.



Une première mi-temps bien terne

Et, c’est sous une pluie battante et un temps à ne pas mettre un supporter dehors, que les deux équipes entamaient la rencontre. Pendant de longues minutes, les deux formations se livraient une rude bataille au milieu de terrain pour gagner la possession et imposer son jeu, sans pour autant se créer de situations dangereuses. Seul Valentin Jacob, à la suite d’un cafouillage, réussissait à se mettre en valeur mais sa frappe trop enlevée, ne trouva pas le cadre de Mamadou Diop (21e). Grenoble ne se procurait pas pour autant des occasions plus franches même si Théo Valls, était stoppé au dernier moment par Ayessa, dans la surface ajaccienne (33e). Puis, sur un long ballon, Ibayi remettait le ballon dans la course de Soumano, mais l’attaquant ajaccien, pourtant en bonne position ne cadrait pas l’offrande (40e). Sur le contre, Lenny Joseph manquait lui aussi de précision face à Sollacaro (41e). A l’image d’une première mi-temps bien terne et pauvre en occasions.



Soumano ouvre la marque



Au retour des vestiaires, la partie s’enflammait enfin, et après un tir non cadré de Lenny Joseph, Santelli gagnait son duel et se mettait en position de frappe, mais était contré au dernier moment par la défense grenobloise (54e). Dans la foulée, Rigo aux abords de la surface acéiste n’était pas loin de trouver le cadre (55e). Sur un contre ajaccien, et un bon mouvement entre Jacob et Ibayi, Santelli voyait sa frappe contrée in extremis.



Sur le corner, Soumano reprenait acrobatiquement le ballon qui se logea dans la lucarne de Mamadou Diop (58e). Le jeu s’accélérait encore et Pape Ba, à peine entré en jeu, rentrait sur on pied droit, mais son tir lobé ne surpris pas Sollacaro bien inspiré (66e). Les deux équipes se rendaient coup sur coup et sur un contre ajaccien, Touzghar, seul côté droit centra à ras de terre pour Soumano trop juste pour inscrire son 2e but de la soirée. Mais sur un nouveau corner ajaccien, Tim Jabol se montrait plus prompt que la défense grenobloise pour couper la trajectoire et marquer le second but ajaccien (71e). Un 2e but qui coupa alors l’élan grenoblois et qui permis à l’ACA de gérer sereinement la fin du match et de remporter ainsi un succès convaincant. Grâce à cette victoire, les Ajacciens remontent à la 7e place ex aequo de Ligue 2 avec 10 points et poursuivent leur sans faute à domicile avec 3 succès en autant de matchs. Prochaine journée vendredi avec un déplacement à Lorient.