​Ligue 2 – L’AC Ajaccio puni par Metz (0-1)

AC Ajaccio – FC Metz 0-1



Stade Michel-Moretti

2 000 spectateurs environ

Arbitre : Mr Ruddy Buquet



Buts : Hein (30e) pour Metz

Avertissements : Ibayi (88e) à l’ACA



ACA

Sollacaro, Huard, Youssouf, Ayessa, Bamba, Barreto, Everson (Mangani, 79e), Anziani (Santelli, 55e), Jabol (Puch, 71e), Touré (Strata, 79e), Soumano (Ibayi, 55e), entraîneur : Mathieu Chabert



Metz

Sy (Oukidja, 24e), Udol, Traoré, Sane, Kouao (Colin, 55e), Deminguet (Touré, 82e), Stambouli, Hein, Sabaly (Asoro, 82e), Bokele (Elisor, 82e), Jallow, entraîneur : Stéphane Le Mignan



Battu la semaine dernière à Guingamp, l’AC Ajaccio n’avait pas d’autre choix que de réagir en clôture de 12e journée de championnat de Ligue 2, à domicile, face à Metz. Pour cette rencontre importante, Mathieu Chabert avait choisi de concocter une équipe en 4-4-2 avec une défense composée de Youssouf, Ayessa, Bamba et Huard, un milieu renforcé avec Barreto, Everson, Jabol et Anziani et un duo d’attaquants formé par Touré et Soumano.



Les Ajacciens attaquaient parfaitement la partie et se créaient d’ailleurs une énorme d’occasion, d’entrée de jeu. Sur un coup franc de Barreto, Jabol s’élevait plus haut que tout le monde mais sa tête était renvoyée par la barre transversale alors que Pape Sy était battu ! Sur le renvoi, Huard tentait sa chance instantanément, mais le gardien lorrain repoussait le tir du latéral ajaccien (4e). Une minute plus tard, sur un nouveau coup de pied arrêté, Anziani trouvait à son tour la tête de Bamba, mais la tête du défenseur central ajaccien passa, termina sa course juste au-dessus de la lucarne messine (5e). Plus agressifs et déterminés, les Ajacciens récupéraient haut les ballons et se projetaient vite vers l’avant. Sur une nouvelle récupération aux abords de la surface, Everson tentait sa chance de volée, sans succès (11e).