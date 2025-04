​Ligue 2 - L’AC Ajaccio méritait mieux face à Pau (1-1)

L’ACA attaquait la seconde période toujours avec envie et détermination et allait être récompensé de ses efforts. Sur un long de Bamba, Kanté se retrouvait à la limite du hors-jeu et s’en allait battre Kamara impuissant (54 e ). Totalement mérité. Dans la foulée, Barreto armait une frappe aux 25 mètres, obligeant Kamara à se détendre une nouvelle fois (57 e ). Puis, sur une bonne sortie de Kouassi, Huard adressait un centre tendu au second poteau, mais Santelli ratait l’immanquable face au but palois (61 e ). Anziani s’essayait à son tour, sans succès (65 e ). Pau réagissait en contre et sur un centre de Mille, Boutaïb manquait de la tête le but du ko. À la suite d’un cafouillage dans la surface, Bangre ratait lui aussi de peu le cadre (78 e ). Malgré une dernière débauche d’énergie en fin de match, l’ACA devra finalement se contenter du point du nul. L’ACA attendra encore un peu avant d’officialiser son maintien en Ligue 2. Peut-être dès vendredi prochain à Annecy.