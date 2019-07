​Léon Luciani quitte la présidence de l’ACA. Christian Leca lui succède

C’est avec beaucoup d’émotion - palpable du reste - que Léon Luciani avait convié la presse ce lundi matin dans les locaux du club au stade François-Coty.

La raison ? Tout sauf un véritable scoop. La confirmation d’une rumeur qui circulait depuis, déjà, quelques temps dans la cité impériale : son retrait de la présidence du club.

Dans la salle de presse de l’ACA, la presse locale au grand complet, bien sûr, quelques dirigeants, des amis aussi, ceux notamment de Bocognano, son village d’origine.

« C’est un jour chargé en émotions, a-t-il glissé en préambule, je vous annonce officiellement mon retrait de la présidence. Cela répond à un besoin de restructuration, nous avons besoin d’actionneurs, d’investisseurs et d’entrepreneurs pour pérenniser l’ACA dans le monde professionnel. »



L’une des périodes les plus difficiles de l’ACA

Président de mars 2015 à juillet 2019 soit quasiment quatre ans et demi, Léon Luciani aura été à la tête du club dans sa période la plus délicate.

« Nous avons investi sur nos fonds propres (9M d’euros) pour faire grandir le club. Puis, nous avons subi de très nombreux contrôles fiscaux : URSAFF, Crédit d’Impôts, Brigade Financière, contrôle de légalité sur les actes administratifs… Aujourd’hui, la dette URSAFF est passée de 4,8M d’euros en 2013-2014 à 1 M, celle de la TVA de 2,5 M d’euros à 1,3 M et celle de la caisse de retraite de 2 M à 500 000 euros. Ce qui nous donne 2,8 Millions d’euros à ce jour. »



« Je vais prendre du recul »

Malgré cette pression constante, « j’étais là du lundi au dimanche, ce parcours pouvait s’assimiler, par moments, à un chemin de croix mais je crois avoir toujours tenu bon et porté le navire à bon port. Aujourd’hui, les litiges avec les services de l’Etat sont clos, l’ACA dispose d’atouts importants avec un centre de formation agréé qui porte ses fruits, des équipes qui évoluent en compétition nationale depuis 8 ans sans être reléguées, le futnet, le futsal, la section féminine sans oublier le projet de centre Euro-Méditerranéen à Pietrosella ; dont la FFF a stipulé qu’il avait du sens. Personnellement, je n’ai jamais en tant que président, perçu un euro durant cette période. Je crois que le club est fort de ces atouts. Il est structuré et sera stabilisé en fin d’année. La survie passe par de jeunes chefs d’entreprise, du sang neuf. Le football moderne appartient aux chefs d’entreprise. Je vais, pour ma part, prendre du recul. »

Pour sa vingt-deuxième saison consécutive dans le monde professionnel, le club ajaccien, qui n’a connu, à ce jour et depuis l’ère moderne en 1992, que cinq présidents en 27 ans (Antoine Antona, Michel Moretti, Jacques Peretti, Alain Orsoni et Léon Luciani), entre dans une nouvelle phase. Avec, un nouveau président qui pourrait être Christian Leca.

Léon Luciani sera, pour sa part, dans les travées du stade François-Coty, ce vendredi face au Havre.

En tant que supporter…