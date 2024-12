​Le périmètre du stationnement payant en centre-ville d’Ajaccio va être étendu

A partir du 1er avril 2025, de nouvelles règles relatives au stationnement sur voirie évoluent pour les usagers du centre-ville ajaccien. Ce lundi soir, le conseil municipal s’est en effet prononcé, sans opposition, sur l’adaptation des modalités de stationnement payant en centre-ville, qui intègre de nouvelles rues dans le périmètre, et sur un ajustement de la politique tarifaire appliquée.



Dans son rapport, Alexandre Farina, Premier adjoint de la Ville d’Ajaccio, explique la démarche : « L’évolution que nous voulons opérer a pour objectif d’assurer une meilleure disponibilité des places de stationnement pour les principaux usagers du centre-ville (résidents en zones payantes, travailleurs pendulaires, chalands) et de permettre une rotation plus importante du stationnement sur les axes à forte polarité commerciale. De plus, la règlementation d’une plus grande quantité de places de stationnement tendra à régler la problématique des voitures ventouses et les stationnements abusifs. Elle permettra, enfin, de faciliter les interventions d’urgence des artisans et des professionnels de santé ».



Environ 600 voitures ventouses à Ajaccio



Une nouvelle règlementation qui va permettre un turn over plus important mais également de générer des recettes plus importantes pour la Ville. Interrogé par Jean-François Casalta, le Premier adjoint a tenu à préciser : « C’est un facteur important bien évidemment. Il y a aussi une réflexion globale concernant le stationnement. On réalise en allant à la rencontre de nos concitoyens, que ces zones résidentielles en périphérie du centre-ville, sont complètement monopolisées par les voitures ventouses. On veut uniformiser ce stationnement payant partout où cela est possible du lundi au samedi de 8h à 18h. Nous observons un phénomène important de voitures ventouses dans ces zones où le stationnement était gratuit comme par exemple au Trottel. On dénombre environ 500 à 600 voitures ventouses sur Ajaccio, c’est beaucoup trop. Il y a donc un enjeu financier oui mais pas seulement. On veut inciter les riverains à bouger dans notre optique de revitalisation et de l’attractivité du centre-ville ». Selon les premières projections, les recettes en termes de stationnement de la ville pourraient ainsi passées de 1,5 millions d’euros à 3,5 millions d’euros annuels.