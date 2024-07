​Le GFCA Volley-Ball pourrait repartir en Ligue A

Après avoir échoué de peu lors de la finale d’accession à la Ligue B face à l’AS Cannes (défaite au set en or), le GFCA Volley-Ball pensait vivre une intersaison plutôt calme. D’autant plus que les dirigeants ajacciens avaient rapidement présenté leur effectif censé défendre les couleurs « rouge et bleu » pour la saison 2024/2025 de Ligue B. C’était sans compter sur les aléas de la DNACG, qui a frappé fort durant l’intersaison. Déjà obligée de dire adieu à l’élite après sa relégation sportive à l’issue d’une seule saison en Marmara SpikeLigue, l’AS Saint-Jean-d’Illac, le club girondin, n’a pas reçu le feu vert de la Commission d’aide et de contrôle des clubs professionnels pour s’engager en Ligue B à la rentrée.



Nantes et Saint-Jean-d’Illac en grande difficulté financière



Pire, le club de Nantes-Rezé Métropole a été recalé par la Commission d’aide et de contrôle des clubs professionnels (CACCP) le 19 juin. Le vainqueur de la Coupe de France avait été rétrogradé en Elite (division fédérale), mais avait fait appel. Avec près de 450 000 euros de déficit, le club breton est en très grande difficulté financière et devrait même disparaître du paysage du volley-ball hexagonal. Un coup de tonnerre qui pourrait profiter au GFCA. En effet, devant les difficultés de ces clubs, la Ligue Nationale de Volley-Ball a ouvert une wild card pour évoluer en MSL (ex-Ligue A) la saison prochaine. Si Nancy avait dans un premier temps été intéressé, le club lorrain n’a finalement pas déposé de dossier, contrairement au club ajaccien. « Le règlement permet d'attribuer une wild card à un club évoluant en Ligue B ou à celui qui est relégué, précise Laure Weinsanto, directrice générale de la Ligue Nationale (LNV). Mais le dossier doit d'abord recueillir l'avis positif de la DNACG, puis de la commission licence-club. »



Du côté du GFCA Volley, la prudence semble de mise, même si les voyants semblent au vert, avec des comptes financiers sains, une image positive au sein de la LNV, des installations de qualité et un centre de formation qui vient d’être labellisé pour les quatre prochaines années. « Nous avons déposé un dossier pour prétendre à cette wild card. Maintenant, vu que nous nous étions préparés à évoluer en Ligue B, il y a forcément des éléments qui nous ont été difficiles à préparer en 15 jours. Ce sera au bon vouloir du bureau de la LNV. De notre côté, nous pensons que s’il y a une opportunité d’évoluer en Ligue A, ce serait dommage de passer à côté », estime Paul Muracciole, le président du club ajaccien. L’examen de la licence-club, puis de la DNACG, permettra ensuite au bureau de la LNV de donner une réponse définitive à la fin du mois de juillet.