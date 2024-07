​La réalité virtuelle pour accompagner les soins dans les hôpitaux d’Ajaccio et de Bastia

L’hôpital peut être chez beaucoup synonyme de stress et d’anxiété, quels que soient les actes qui peuvent y être pratiqués. Une réflexion, qui a conduit Laurent Capponi, psychologue, au sein du service réanimation du centre hospitalier d’Ajaccio, à tester un nouveau dispositif de thérapie digitale, sous forme d’un casque de réalité virtuelle. Edité par la société Gamida, spécialisée dans le matériel de bloc opératoire, et associée dans l’élaboration de ce projet à la Start-up Healthy Mind, ce dispositif se présente sous la forme d’un casque de réalité virtuelle standard, équipé d’enceinte sonore et d’une tablette pour suivre en temps réel, ce que peut observer et entendre le patient.



« Une technologie qui permet de fausser les messages de la douleur »



Un système révolutionnaire qui permet aux utilisateurs de s’évader et penser à autre chose, avant, pendant ou après un acte de soin, comme l’explique Laurent Capponi : « C’est un système d’hypnose médical léger qui permet de réduire l’anxiété et le stress chez les patients. D’un point de vue paramédical, il pourra aussi être utilisé dans le cadre d’un soin modéré, effectué par les infirmiers, par exemple. Cela peut-être la pose d’une perfusion, d’un système de voie centrale, poser ou enlever un drain thoracique ou acte qui peut générer de l’anxiété, et augmenter la sensation de douleur ».



Concrètement, le patient choisit, selon la durée de l’acte de soin, son univers parmi six environnements réels (visites de ville comme New York, Chiang Mai ou Paris, etc) ou imaginaires (Plage, lac, montagne, etc) et plusieurs voix et langues, le temps dans un univers en 3D aux graphismes et vidéos au réalisme poussé à l’extrême. « On va pouvoir proposer aux patients l’usage de ce masque via des protocoles, qui sont installés sur l’interface selon l’acte qui va être réalisé. Pendant cette séance, le patient va être mis dans un état d’hypnose légère où il aura le sentiment d’être dans une bulle mais présent dans l’immersion avec son corps, ce qui va neurologiquement parlant, fausser les messages de la douleur ».