​L’AC Ajaccio s’incline lourdement à Caen (0-3)

Plus de 16 000 spectateurs étaient réunis au stade Michel d’Ornano pour voir le leader caennais défier l’AC Ajaccio, 7e au classement avec ce match mais privé de 10 joueurs.

Durant les dix premières minutes, les Caennais comme ils aiment le faire, mettaient la main mise sur la rencontre et la possession du ballon. La première alerte était d’ailleurs normande. Sur un bon mouvement collectif Autret alertait Mendy dans la surface ajaccienne mais le meilleur buteur de Ligue 2, manquait de peu le ballon au grand soulagement de Mathieu Michel (14e). Les Caennais font alors le siège et récupère tous les seconds ballons, mais toujours sans se créer de véritables d’occasions.

Jusqu’à l’arrivée du virevoltant Kieremeh.

Entré à la place de Court blessé derrière la cuisse, qui sur son côté gauche centrait pour Mendy qui ratait de peu le cadre (34e). Dans la foulée, Nouri trouvait Bammou aux abords de la surface caennais sa mais frappe fleurtait avec la lucarne du gardien rouge et bleu (35e).

Olivier Pantaloni lançait alors Soumano pour essayer de secouer son équipe en 2e période. Mais c’est encore les Caennais qui se montraient encore dangereux avec un centre tir qui trouvait le poteau de Mathieu Michel (47e). Le rythme de la rencontre baissait entre des Caennais qui avaient fait l’essentiel et des Ajacciens qui n’arrivaient pas à trouver de solutions offensives.



Et sur un coup-franc, Alexandre Mendy faisait encore passer des frayeurs dans la défense ajaccienne (62e) avant finalement d’inscrire un incroyable hat-trick en reprenant de la tête un centre venu de la droite (64e), qui sonnait le glas des espoirs acéistes. Malgré un léger mieux en 2e période, du sang neuf avec l'entrée de plusieurs jeunes et quelques automatismes retrouvés en phase offensive, l’ACA ne parvenait toujours pas à trouver des solutions et à inquiéter véritablement le leader caennais. Dès lors, le score ne devait plus évoluer, malgré une dernière occasion d’Everson Jr (80e). Il faudra absolument réagir samedi prochain à François-Coty face à Dunkerque.

Mais alors que l’ACA venait de se procurer la meilleure occasion de cette 1mi-temps, sur l’action suivante, Tony Strata, je jeune ajaccien, jugeait mal la trajectoire d’un long ballon. Kieremeh n’en demandait pas tant, récupérait le ballon côté droit avant de centrer pour Mendy qui n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but de Michel (36). Le jeu se débridait alors et El Idrissy après une passe de Nouri faisait trembler Mandrea d’une frappe puissante aux abords de la surface. Mais encore une fois, sur l’action qui suivait, Mendy, encore lui, résistait à Avinel et arrivait à tromper Mathieu Michel d’une reprise écrasée (45). Un doublé et un 5but en L2 pour l’attaquant caennais. Terrible pour l’ACA juste avant le retour aux vestiaires.