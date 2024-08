​Johan Spoto, candidat corse à l’élection de Mister Beauty Pulpeux

- Qui êtes-vous ?

- Je me prénomme Johan Spoto, j'ai 38 ans, je suis né à Marseille. Actuellement, je partage ma vie entre la Corse, où je suis enseignant en école élémentaire et maternelle, et la région PACA où je suis directeur de formation BAFA durant les vacances scolaires. Je m’adonne également à l'art du développement personnel. Je me définis comme quelqu'un de solaire et de dynamique. Je n'aime pas trop rester en place et j'aime croquer la vie à pleine dent. Mes amis me surnomment Le Zébulon ou la Tornade. On ne s’ennuie jamais en ma compagnie.



- En quoi consiste le concours de Mister et Miss Beauty Pulpeux Pulpeuses ?

- Ce concours a été créé à la fin de l’année 2022 par Elodie Camsat et Miguel Moreira, respectivement élus 2e Dauphine, Miss Ronde France et Régions et 1er Dauphin Mister Rond France et Régions. Il s’adresse, pour l’instant, aux habitants de la région PACA. Au départ, nous étions dix candidats. Une présélection a eu lieu par visioconférence, elle consistait à répondre à diverses questions sur notre personnalité. Le concours vise à mettre en avant l’élégance masculine et féminine sous toutes ses formes. Il permet de casser les codes sociaux et de montrer que la beauté extérieure n'est pas l'unique beauté. D’ailleurs, l'élection est uniquement basée sur le charisme, à savoir sur ce que le candidat dégage lors de ses différents passages. Parmi les critères retenus, la démarche, l’élocution et la personnalité. Il est également impératif de peser 8 à 10 kilos au-dessus de sa taille minimum. Cet événement permet de renforcer son estime de soi et de sortir de sa zone de confort habituelle.



- Pourquoi avez-vous décidé de participer à cette élection ?

- J'ai décidé de participer à cette élection, car ma vie n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. J’ai subi des discriminations physiques durant mon enfance, dans le cadre familial et dans le cadre scolaire. Cette élection représente une revanche sur la vie. Il s’agit de prouver de quoi je suis capable et de relever un nouveau challenge. Je veux montrer à la société que la beauté physique n'est pas le seul critère à prendre en compte. La beauté intérieure est bien plus importante à mes yeux.





- Quelles sont les valeurs que vous défendez ?

- Je lutte au quotidien contre toutes les formes de discriminations, comme l'incivilité et l'injustice. Je prône la bienveillance, l'authenticité et la vulnérabilité. Je défends aussi l’idée que chacun doit rester lui-même, qu’importe ses valeurs culturelles, religieuses, sociétales ou familiales. Il faut s’accepter tel que l’on est.



- Quels sont vos atouts majeurs pour gagner cette élection ?

- Mon expérience dans le domaine artistique, mon charisme naturel, mais aussi ma personnalité atypique et ma bonne humeur. Mon implication au sein du comité est également très importante pour la note finale le soir de l'élection.





- Qu'espérez-vous en participant à cette élection ?

- J'espère avant tout vivre une formidable aventure humaine. Nous créons du lien entre les candidats. Grâce aux organisateurs, nous vivons des moments magiques et uniques. Finalement, j'ai déjà gagné, car l'aventure en elle-même n'a pas de prix et vaut bien plus qu'une écharpe. J’espère aussi que le comité se développera sur le plan national et obtiendra une délégation en Corse, car nous partageons les mêmes valeurs.