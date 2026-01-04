​GFCA Volley : un effectif à reconstruire après la relégation en Ligue B

Le GFCA Volley n’a pas seulement perdu un match à Poitiers. Il a basculé dans une période charnière de son histoire. Officiellement relégué en Ligue B après une saison éprouvante et marquée par une sanction administrative, le club ajaccien fait face à une accumulation d’incertitudes qui dépassent largement le cadre sportif.



Car au-delà du terrain, c’est toute la structure du Gazélec qui est aujourd’hui questionnée. Le retrait de trois points infligé par la DNACG a précipité une descente difficile à accepter, alors même que le maintien avait été acquis sportivement. Un coup dur qui laisse des traces, notamment chez l’entraîneur emblématique, Frédéric Ferrandez. Après vingt ans passés sur le banc ajaccien, le technicien n’est plus certain de poursuivre l’aventure.



Une saison mentalement éprouvante

Usé par une saison « mentalement éprouvante », il conditionne son avenir à la clarté du projet : « Il faut voir si le club a un vrai projet, pas seulement de haut niveau, mais de continuité et de réforme » expliquait-il ce mercredi matin au micro de nos confrères d’Ici RCFM . Une décision attendue après le passage du club devant la DNACG, le 17 avril, véritable juge de paix du futur gazier.



Du côté de la présidence, l’attente est palpable. Paul Muracciole ne cache pas son souhait de voir son entraîneur poursuivre : « Il n’y a que lui qui le sait. Nous, on l’espère. Mais il traverse une période difficile… Aujourd’hui, on attend sa réponse ». Un soutien affiché, mais qui souligne aussi la fragilité du moment. Le GFCA Volley ne sait pas encore le budget dont il pourra disposer la saison prochaine, même si il est acquis que celui-ci sera réduit d’un tiers, au moins : « On présentera un budget prévisionnel mais nous ne connaissons pas encore quel sera l’engagement des collectivités à nos côtés » ajoute le Président du club gazier.