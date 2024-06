​Exposition photographique à Bastia : « Bangkok Wonderland » de Damien Rossier

IInfluencée par le cinéma et la lumière des films asiatiques, cette exposition nous entraîne dans une exploration visuelle à la « Alice au pays des merveilles ». Damien Rossier nous présente une série de photographies urbaines aux couleurs éclatantes, chaque image est une plongée dans l'énergie tellurique de Bangkok, où les néons illuminent la nuit et les typographies se mêlent dans une délicate anarchie. Une exploration en forme de réflexion sur ce que le voyage nous apporte d’ouverture à nous-mêmes et aux autres.



En complément, Damien Rossier présentera également une capsule Star Academy composée de huit tirages exclusifs en grand format. Ces œuvres proviennent du château de Dammarie-les-Lys (77), décor historique de l’émission, saisons 2022 et 2023, offrant ainsi une autre dimension à cette exposition.



Ne manquez pas cette occasion de découvrir le travail de Damien Rossier en vous perdant dans "Bangkok Wonderland », à la galerie L'Atelier de Co, Citadelle de Bastia, du 1er au 31 juillet 2024.