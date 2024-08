​Eau de la Méditerranée jusqu'à 30 degrés : quelles conséquences en Corse ?

Cette année, un nouveau record a été atteint avec des températures de surface de l’eau mesurées à 30 degrés, comme le confirme Patrick Rébillout, directeur du centre Météo France d’Ajaccio : « Depuis le mois de juin, une nouvelle bouée installée au large de Porto-Vecchio, à l’est de la Corse, a enregistré des températures de surface atteignant 30 degrés. C’est une température anormalement élevée, entre 3 et 4 degrés au-dessus des normales observées, bien que nous n’ayons pas toutes les données historiques à cause de l’installation récente de ces unités de mesure. »

« Nous nous sommes rapidement habitués à un climat de plus en plus chaud »

Ces relevés posent question, d’autant plus que l’avant-saison n’avait pas été particulièrement chaude, notamment durant les mois de mai et juin derniers. Ce sentiment est partagé par la population, mais il fait sourire le directeur du centre météo d’Ajaccio : « Nous nous sommes rapidement habitués à un climat plus chaud. Le mois de mai 2023 se situe dans la normale des températures ressenties dans l’air si l’on prend en compte la période 1991-2020. En revanche, je peux vous dire qu’entre septembre 2023 et juillet 2024, nous avons constaté une augmentation moyenne de la température de 1,5 degrés, ce qui est loin d’être négligeable. » Patrick Rébillout explique cette hausse par « une absence relative de vent ces derniers mois et une température de l’air plus élevée, qui n’a pas permis de refroidir suffisamment la mer durant la période hivernale ».



Une eau de mer qui ne rafraîchit plus et qui pourrait même avoisiner les 32 degrés sur le littoral en bord de plage. "Ce n'est même plus agréable, on a l'impression d'être dans un spa. Beaucoup de mes amis préfèrent désormais la rivière, avec des températures bien plus fraîches. Entre cela et les méduses, je pense que je vais aussi opter pour nos piscines naturelles durant le mois d'août," se plaint Antoine, un Ajaccien habitué des plages de la route des Sanguinaires.

Le phénomène d’upwelling au secours de la Méditerranée ?

Avec une mer Méditerranée à 30 degrés, à quoi faut-il s’attendre dans les semaines et mois à venir ? « Une température de la mer Méditerranée plus élevée permet une évaporation et une transmission d’énergie amplifiée dans l’air en cas de système météorologique. C’est un carburant et un facteur aggravant qui peut provoquer des orages plus puissants, mais il n’y a pas de certitude. Nous avons connu des épisodes orageux importants alors que la Méditerranée était plus fraîche et inversement. » Patrick Rébillout souligne également le phénomène d’upwelling, qui pourrait rapidement faire baisser les températures de l’eau : « L'upwelling correspond à un éloignement des eaux chaudes vers le large, provoqué par un vent fort soufflant depuis la terre. Par conséquent, l'eau froide située en profondeur remonte en surface près des côtes, ce qui fait chuter la température de l'eau sur les plages. » Ce phénomène s’était produit en Corse en août dernier, refroidissant nettement les températures ressenties sur les plages insulaires. Difficile donc de prévoir ce qui nous attend d'ici l'automne prochain au niveau climatique.

Des espèces exotiques en Méditerranée

Autre conséquence du réchauffement climatique, l’apparition d’espèces exotiques comme le Ver de Feu, qui se propage en Sicile, ou encore le Barracuda, deux espèces carnivores de poissons pouvant dérégler la pêche dans les années à venir. « On a tendance à dire que le climat méditerranéen se tropicalise. C’est faux, il y aura sûrement des épisodes orageux de plus en plus forts dans les années à venir, mais cela restera un climat de type méditerranéen. En revanche, oui, la mer Méditerranée se tropicalise avec des conséquences que nous mesurerons réellement au fil des ans. » On se console comme on peut : il sera probablement possible de se baigner sur nos côtes plus longuement et plus tard dans la saison dans les années à venir.