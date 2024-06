​Difficultés à la SPL Muvitarra : la CGT occupe les locaux de la CAPA à Ajaccio

Depuis tôt ce matin, plusieurs militants de l’Union départementale des syndicats CGT de Corse-du-Sud occupent pacifiquement les locaux de la CAPA à Ajaccio. « Depuis le mois de février, nous avons vu défiler dans la presse, pas mal d’éléments préoccupants sur la pérennité de la SPL du transport urbain ajaccien. Suite à cela, nous avons eu une réunion avec le Président de la CAPA (NDLR Stéphane Sbraggia) et des réunions de concertation pendant plusieurs semaines, mais force est de constater que malheureusement, ces réunions n’ont pas permis d’avoir des solutions concrètes sur la table ». explique Patrice Bossart, le secrétaire général de la CGT de la Corse-du-Sud.



« Des salaires payés de plus en plus tard » selon la CGT



Le secrétaire général de la CGT constate même une situation qui aurait tendance à empirer : « Nous arrivons à une situation où les salaires sont payés de plus en plus en retard. Nous craignons une cessation de paiement assez rapidement. Nous avons besoin d’avoir des garanties sur la situation exacte de la SPL, aujourd’hui. Quel est son niveau d’endettement ? Quelle est sa trésorerie ? Quelles sont les pistes et les solutions, qui sont sur la table pour sauver l’entreprise et les emplois et bien entendu le service public pour la population ? Je crois qu’aujourd’hui, nous sommes dans une situation de stress grandissant concernant l’avenir du transport urbain ajaccien. Certains salariés se demandent s’ils seront payés le mois prochain ». Selon la CGT de Corse-du-Sud, il manquerait aujourd’hui près de 3 millions d’euros dans les caisses de la SPL et une recapitalisation serait nécessaire pour sauvegarder les 120 emplois.



Une délégation a été reçue dans l'après-midi par Laurent Castinetti, collaborateur du Président de la CAPA, mais les réponses apportées n'ont visiblement pas convaincu la dizaine de militants de la CGT, qui occupent actuellement toujours les locaux et qui a prévu... d'y passer la nuit.