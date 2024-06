​Difficultés SPL Muvitarra : la CGT sera reçue ce mercredi par le président de la CAPA

Ils sont toujours dans les locaux de la CAPA à Ajaccio. Depuis une semaine, une vingtaine de militants de l’Union Départementale des syndicats CGT de Corse-du-Sud occupent pacifiquement les locaux de l’instance du Pays Ajaccio, jour et nuit, afin de dénoncer la situation inquiétante de la SPL Muvitarra.



Ce mardi matin, ses représentants ont tenu une conférence de presse dénonçant l’ambivalence de deux documents jugés contradictoires, comme l’explique Patrice Boissart, le secrétaire général : « Nous avons demandé un certain nombre de documents, depuis une semaine déjà, et un état réel de la trésorerie, des projections et savoir surtout à quelle date est envisagé la cessation de paiement. Nous avons été surpris de recevoir deux documents totalement contradictoires. Un premier document nous disant que l’activité était assurée jusqu’au 30 décembre et un autre, provenant de l’expert-comptable, nous disant que la cessation de paiement est plutôt envisagée aux alentours du 30 septembre, sans un plan d’action fort. Nous sommes très étonnés par l’ambivalence de ces documents ».



Vers une restriction concernant les lignes de bus de l’aéroport et de la Parata ?



Une situation extrêmement tendue et préoccupante pour les responsables syndicaux, qui souhaitent connaître très rapidement les intentions des élus : « Nous ne voulons pas perturber le réseau des transports urbains, ce n’est absolument pas le moment, mais la situation est très préoccupante. Nous avons pris nos responsabilités de ne pas entraver son bon fonctionnement, car des gens en ont besoin quotidiennement et la société a également un besoin urgent de trésorerie ».



D’autant que la saison estivale approche et que le réseau des bus ajacciens, d’ordinaire renforcé, risque de connaître une nette cure d’amaigrissement comme le regrette Patrice Boissart : « Selon les réponses apportées à la DREAL, et que nous avons pu observer, un certain nombre de bus vont être supprimés durant la saison estivale, notamment concernant la ligne de l’aéroport ou celle de la Parata, avec un seul bus toutes les heures au lieu de toutes les 30 minutes ».



Des précisions qui devraient être apportées ce mercredi, lors d’une réunion, qui s’annonce tendue, entre les représentants de la CGT et Stéphane Sbraggia, le Président de la CAPA : « Nous avons demandé audience, nous ne savons pas encore ce que va nous dire le Président, mais de notre côté, nous allons évoquer les incohérences des deux documents et nous allons demander, une nouvelle fois, des pièces complémentaires concernant la SPL Muvitarra. Nous verrons la suite à donner à ce mouvement ».



De son côté, la CAPA indique « que le sauvetage de la SPL et de ses emplois reste la priorité du Président et des élus, mais qu’il y a évidemment des délais et des temps à respecter, au niveau du travail administratif, afin de trouver les meilleures solutions possibles et de mettre en place un plan de sauvegarde approprié. Le réseau des bus ajacciens reste un enjeu primordial pour la CAPA en termes de mobilité et que des réponses concrètes seront apporté rapidement ». Selon nos informations, les représentants de la CGT pourraient être reçus dans l’après-midi par Stéphane Sbraggia. À suivre…