​Deux accidents de la route font quatre blessés en Haute-Corse

Le premier accident s'est produit à peu avant 14 heures sur la RT10 à l'embranchement Valle Longhe sur la commune de Talasani. Trois véhicules étaient impliqués dans la collision, provoquant la coupure de la route dans le sens sud-nord sur une voie. Les secours sont rapidement intervenus sur les lieux et ont pris en charge trois blessés : un homme de 27 ans souffrant de traumatismes cervical et dorsal, une femme de 28 ans avec un traumatisme au bassin et un homme de 18 ans avec un traumatisme à l'épaule. les trois victimes s ont été transportées au centre hospitalier de Bastia. La route a été rouverte à la circulation après la fin des opérations.



Plus tard dans la journée, un autre accident a eu lieu à Lumio sur la RT30, devant le restaurant Casa Di Mare. Deux véhicules étaient impliqués dans la collision qui a fait un blessé léger évacué par les secours au centre hospitalier de Calvi.