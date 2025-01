​Derby corse Ligue 2. Pour l'AC Ajaccio, il est temps de réagir

« L’AC Ajaccio c’est le miracle permanent. On a vécu beaucoup de situations difficiles par le passé. Et pour le moment, ce club s’en est toujours sorti et a toujours su renaitre de ses cendres. Il y a eu beaucoup de saisons où nous pensions que ce serait fini, sportivement et financièrement, et pourtant on est toujours là ». Appelé à jouer les pompiers de service, après le licenciement de Mathieu Chabert, Thierry Debès a voulu se montrer optimiste en conférence de presse d’avant derby ce jeudi matin du côté de Timizzolu.



L’AC Ajaccio n’y arrive pas hors de ses bases

Avant-dernier du championnat de Ligue 2 avec seulement 15 petits points, l’AC Ajaccio connait également les pires difficultés hors de ses bases avec un bilan famélique et aucune victoire en championnat depuis celle obtenue à Grenoble en novembre 2023 ! Une éternité. Dès lors, pas évident de trouver des motifs d’espoir avant d’aller défier le SC Bastia, toujours conquérant dans son antre de Furiani, comme l’a rappelé le néo coach acéiste : « Nous avons perdu les cinq derniers derbies à Furiani. Cette saison, le SC Bastia à domicile (en comptant la Coupe de France) c’est 5 victoires, 5 nuls, aucune défaite. L’ACA à l’extérieur c’est aucune victoire, un nul, huit défaites. Le décor est planté. C’est un challenge énorme qui nous attend avec la notion de derby et l’ambiance de Furiani. Pour moi, cela reste toutefois un match comme un autre et il va falloir préparer les joueurs, pour un match de football. Rien de plus. Mais, il va falloir que l’on se concentre sur nous, cela a été le mot d’ordre de cette semaine. On va mettre en place un nouveau plan de jeu et arrêter de s’intéresser aux forces et aux faiblesses des autres équipes. Et, j’espère qu’à la fin, nous serons enfin récompensés de nos efforts. C’est un énorme défi qui nous attend. Il nous faudra obligatoirement un supplément d’âme et changer quelque chose, surtout après une aussi mauvaise série à l’extérieur ».



« Un derby que l’on veut gagner »

Manque de réussite, blessures à répétitions, manque de réalisme offensif, les causes de la mauvaise première partie de saison ajaccienne ne manque pas mais le nouvel entraineur sait qu’il peut s’appuyer sur un collectif, qui a la volonté de s’en sortir : « Honnêtement, on ne peut pas dire que les joueurs n’ont pas été impliqué lors de cette première partie de saison. Nous avons eu beaucoup de faits de jeu défavorables. Nous avons eu une cascade de blessures. Je n’avais jamais vu autant de blessés dans un groupe. J’ai senti une implication encore plus importante de leur part cette semaine. Le derby rajoute toujours une part de concentration mais ils ont toujours été dans le bon état d’esprit ».



Pour ce derby, Thierry Debès a convoqué un groupe de 20 joueurs, avec les retours de Quemper et Jabol notamment, même si quelques incertitudes demeurent tout de même entre retours de blessures et capacités physiques à reprendre la compétition. Pour Axel Bamba, le défenseur central ajaccien « l’ambiance est évidemment spéciale au sein du groupe par rapport au derby car c’est un match que l’on veut gagner pour nos supporters. On a beaucoup manqué de réussite jusqu’à présent et nous avons perdu des points importants. Maintenant, on va tout faire pour se maintenir. Un autre championnat débute ». Le groupe ajaccien devait rejoindre la Haute-Corse ce jeudi avec les minibus du centre de formation avec une mise au vert programmée.



Le groupe de l’AC Ajaccio :

Sollacaro, Quilicchini, Ayessa, Quemper, Bamba, Strata, Khelifa Kouassi, Huard, Anziani, Jabol, Puch, Jacob, Barreto, Chegra, Everson, Soumano, Santelli, Ibayi, Kanté