​Cross : Sébastien Pinschina remporte le 40e Memorial Le Moal à Ajaccio

Tout au long de la journée, les poussins, cadets, benjamins, minimes et juniors se sont affrontés durant sur les différents formats de course, avant l’épreuve reine qui a clôturé la manifestation en milieu d’après-midi. Une quarantaine de coureurs étaient ainsi inscrits lors du Cross Long de 9,2 km, avec quelques athlètes de renommée régionale, et dont le départ très rapide a donné le tempo. C’est finalement Sébastien Pinschina, le pensionnaire du CA Propriano, qui a franchi la ligne d’arrivée en tête avec un temps de 34’22 : « On est partis fort avec Pierre-Olivier (NDLR Bruschi) et l’autre jeune du GFCA Athlétisme (NDLR Iadadaine) et on s’est entraidés pour faire un trou avec les autres. Avec l’expérience, je savais que j’avais la caisse pour tenir la distance. Je savais que tout allait se jouer dans les deux derniers tours et je me sentais plutôt bien. J’ai quand même essayé de gérer car je sors du 10 km de Nice, la semaine dernière, et j’avais encore les jambes un peu lourdes aujourd’hui. Maintenant, c’était aussi pour moi une très bonne séance d’entrainement de côtes avant les championnats de France de Cross en masters. Cela va être un peu mes championnats du monde à moi (rires) ! ».



Il devance donc les deux licenciés du GFCA Athlétisme, Madani Iadadaine (34’47) et Pierre-Olivier Bruschi (35’13), qui avait remporté l’épreuve l’année dernière. Fatiha Sanchez (Racing Multiathlon) termine 1 re féminine devant Maelys Devos (GFCA) et Samira Mazoyer (CO Porticcio). C’est Marc Hamon (CAA) qui a remporté le Cross Court en 14’30 devant Jean Georgeault (GFCA) et Julien Leon (CTCA) ; Lesia Manenti (CAA) terminant première féminine.