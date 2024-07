​Course pédestre : 21e édition de « La Suarellaise » ce dimanche 28 juillet

Comme chaque année, l’association « La Suarellaise » présidée par son dynamique président Jean-Claude Tomei organise deux évènements majeurs : le trail Sampieru généralement pendant la période hivernale et la course sur route « À Suareddesa » : « Nous allons organiser ce dimanche la 21e édition de cette manifestation. C’est une course qui a été initiée lors de la création de notre club et nous tenons à la pérenniser même si l’été, les coureurs ont pris l’habitude de faire la saison sur des trails dans la montagne. Mais nous voulons garder l’esprit d’antan qui a fait la renommée de cette course. Nous avons donc créé un trail qui se déroule l’hiver et nous maintenons ce format, qui en fait l’une des dernières courses sur route de Corse avec la Paolina et celle de Vezzani ».



Une boucle de 15 km autour d’Eccica-Suarella



Sur un parcours qui n’a quasiment pas changé depuis sa création, les coureurs s’élanceront à 9h30 de la place de Mairie en direction du village d’Ocana, puis en direction du pont de la Vanna durant 5 kilomètres plutôt roulants avant d’entame la seule véritable difficulté de la course avec la montée du pont de la Pierre pendant 2 km et de rentrer vers le village en empruntant les sentiers du trail Sampieru.



Une centaine de participants sont attendus ce dimanche pour succéder à Jérémy Colombini, vainqueur de l’épreuve en 2023 devants Pierre-Paul Giacomini et Clément Unal. À noter que l’organisation offrira un petit-déjeuner à l’ensemble des participants, bénévoles, et accompagnants ainsi qu’un buffet à l’arrivée des coureurs. Les trois premiers de chaque catégorie seront également récompensés. Il est encore possible de s’inscrire en ligne sur le site de sportimers ou directement sur place le jour de la course.