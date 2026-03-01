​Corte : un prix de thèse pour rapprocher la rééducation cardiaque des patients corses

Créé en 2024 par l’URPS Médecins Libéraux de Corse, le prix de thèse « Dall’Ava Santucci-Moretti » met à l’honneur les jeunes médecins dont les travaux s’inscrivent dans les enjeux de santé du territoire. Cette cérémonie s’est déroulée ce samedi à la Faculté de Corte en présence de nombreuses personnalités du monde médical et institutionnel. Parmi elles figuraient Bianca Fazi, conseillère exécutive à la Collectivité de Corse, le président de l’Université de Corte, Jean Canarelli, président de l’Ordre des médecins de Corse-du-Sud, le Dr Antoine Grisoni, président de l’URPS Médecins Libéraux de Corse, le Dr François Agostini, président de la Fédération pour l’exercice coordonné, le Pr Gaëtan Gentile, directeur du DUMG à la faculté de Marseille, ainsi que Jérémie Santini, doyen de la Faculté des Sciences et Techniques de Corte.



Lancé à l’initiative du Dr Francescu Suzzarini, médecin généraliste à Querciolo et secrétaire général adjoint de l’URPS, ce prix vise à valoriser les jeunes médecins engagés sur des problématiques de santé en lien avec la Corse. Cette année, il a permis de distinguer le travail du Dr Sabrine Safer et du Dr Téva So, consacré aux défis de la rééducation cardiaque en ambulatoire. Un sujet à la fois technique et profondément ancré dans les réalités locales. « On a choisi ce sujet pour deux raisons majeures », explique le Dr Safer. « D’abord parce qu’on était directement impliqués dans un projet expérimental en maison de santé, et ensuite parce qu’on s’est rendu compte que c’était une problématique très concrète, avec un vrai impact pour les patients. »

Seulement deux centres de réadaptation cardiaque aujourd’hui en Corse

Après des études débutées à Paris puis un internat à Marseille, c’est lors d’un premier stage aux urgences d’Ajaccio que le Dr Sabrine Safer découvre le territoire. Elle y poursuivra finalement l’ensemble de son internat, et y exerce aujourd’hui entre médecine libérale du côté de Pianottoli et soins à l’hôpital d’Ajaccio. Au cœur de leur travail : une question essentielle d’accès aux soins. « Aujourd’hui, il n’y a que deux centres de réadaptation cardiaque en Corse, à Ajaccio et à Bastia », rappelle-t-elle. « Une grande partie de la population habite à plus d’une heure de ces structures, et beaucoup de patients y renoncent. »

Ce constat a conduit les deux jeunes médecins à s’intéresser à une alternative : la rééducation cardiaque en ambulatoire, au plus près du domicile des patients. « L’idée, c’est de rapprocher la réadaptation des lieux de vie », résume le Dr Safer. « Quand on propose à un patient de faire une heure de route, il refuse. Mais si c’est à dix ou trente minutes de chez lui, il accepte. »



Le dispositif étudié repose sur un modèle hybride. Les premières séances sont réalisées en centre spécialisé, sous surveillance cardiologique, afin de sécuriser la prise en charge de patients à haut risque cardiovasculaire, notamment après un infarctus ou une décompensation cardiaque. Les séances suivantes se déroulent ensuite en maison de santé, encadrées par des professionnels formés – kinésithérapeutes, infirmiers, voire ergothérapeutes – avec un médecin disponible à proximité. « C’est un projet très adapté et très utile », insiste-t-elle. « On a pu voir que, lorsqu’on rapproche les soins, beaucoup plus de patients accèdent à la réadaptation. »



Ce programme s’inscrit dans une expérimentation intitulée « Eva Corse » lancée il y a quelques années, notamment à l’initiative du Dr Faure, cardiologue à Bastia, avec pour objectif de répondre à une réalité bien identifiée : la rééducation cardiaque est essentielle, reconnue dans les recommandations nationales et internationales, mais reste encore insuffisamment accessible. Au-delà du constat, la thèse du Dr Safer et du Dr So ouvre ainsi des perspectives concrètes pour l’avenir du système de santé insulaire, en proposant une organisation plus souple, plus proche, et mieux adaptée aux contraintes géographiques.



Récompensés pour leur travail, les deux médecins saluent avant tout une reconnaissance. « On était très contents », confie le Dr Safer. « C’est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé, et c’est important de voir qu’il est valorisé. » Une distinction qui met en lumière une conviction forte : innover dans l’organisation des soins est aujourd’hui indispensable pour garantir l’égalité d’accès à la santé, en particulier dans des territoires comme la Corse.