​Confinement - Un jour, un film : « La Naissance des Pieuvres »

Ce vendredi 30 octobre, on se connecte sur France.tv qui propose une belle sélection de premiers films accessibles gratuitement. Et on commence avec La Naissance des Pieuvres de Céline Sciamma.« L'été quand on a 15 ans. Rien à faire si ce n'est regarder le plafond. Elles sont trois : Marie, Anne, Floriane. Dans le secret des vestiaires leurs destins se croisent et le désir surgit. Si les premières fois sont inoubliables c'est parce qu'elles n'ont pas de lois. »La Naissance des Pieuvres est le premier long métrage de la réalisatrice Céline Sciamma qui, en quatre films seulement s’est imposée comme une des grandes réalisatrices françaises. Après ce premier film remarqué, Tomboy et Bande de filles, ont fini par l’imposé dans le paysage cinématographique français tandis que son dernier, Portrait de la jeune fille en feu, lui a permis de tutoyer les sommets. Auréolé d’un prix du scénario à Cannes, ce chef d’œuvre a connu un succès monstre à l’international.Avec Naissance des Pieuvres, Céline Sciamma propose une formidable chronique adolescente sur la montée du désir et l’attirance vers l’autre. Le scénario décrypte et raconte à merveille les premiers émois de ces jeunes adolescentes autour d’un bassin de piscine, en banlieue. Mais la réalisatrice fait aussi preuve d’un véritable parti pris de mise en scène avec des plans fixes d’une grande sobriété qui tendent vers l’objectivité. Elle s’offre plusieurs plans géométriques comme dans les caves d’une cité, devenus lieux de rencontre amoureuse, ou sur l’axe majeur de Cergy qui domine Paris. Elle montre enfin toute l’étendue de son talent à capturer un instant, un regard comme ces échanges de regard entre Marie (Pauline Acquart) et Floriane (Adèle Haenel) en boite de nuit ou au bord du bassin de la piscine municipale.Ce premier film de Céline Sciamma est aussi celui qui a révélé l’actrice Adèle Haenel. La jeune fille d’à peine 18 ans se distingue déjà de ses partenaires de jeu. Un rôle qui lui vaudra une nomination au César du meilleur espoir féminin. Elle ne cesse alors d’enchaîner les rôles avec Catherine Corsini, Bertrand Bonello ou plus récemment pour Robin Campillo (120 battements par minute) et Pierre Salvadori (En Liberté!). Une carrière qui vient de prendre un élan international, à nouveau sous la direction de Céline Sciamma pour Portrait de la Jeune fille en feu.• Vendredi 30 octobre – France TV à la demande La Naissance des Pieuvres de Céline Sciamma avec Adèle Haenel