​Casabianca : Virgo Luigi va retrouver son village natal 108 ans après sa mort à Verdun

Le soldat Virgo Luigi, 31 ans et enrôlé depuis août 1914 dans l’enfer de la Première Guerre mondiale, a été tué par des balles françaises en 1916, dans la Meuse. Veuf et père d’un enfant de 6 ans, il avait été condamné à mort par le conseil de guerre qui l’accusait « d’abandon de poste » et fusillé pour l’exemple alors que ses camarades le décrivaient comme « brave, fort et volontaire ».



Un long combat administratif



Depuis plusieurs années, les descendants de sa famille menaient un long combat administratif pour obtenir que ce soldat enrôlé pour la Première Guerre mondiale depuis août 1914 et fusillé pour l’exemple en 1916 soit rapatrié sur sa terre corse natale.

Avec l'aide des députés de Haute-Corse, Michel Castellani et Jean-Félix Acquaviva, l'association a obtenu, après des mois de démarches, l’autorisation, pour le rapatriement, auprès de la secrétaire d'État en charge des anciens combattants et de la Mémoire, Patricia Miralles. « C’était une première grande victoire pour nous. Nous avons pu obtenir cette autorisation qui va lui permettre de rejoindre son village natal et de reposer auprès des siens et notamment de sa sœur. Nous tenons à remercier tous les amis, commerçants, ainsi que les petites communes qui nous ont aidés financièrement dans ces démarches. Nous déplorons toutefois le manque de soutien de la Collectivité de Corse, malgré une délibération adoptée en 2019 en faveur de la réhabilitation des soldats corses fusillés pour l’exemple » regrette Virginia Bacarelli, l’arrière-arrière-petite-nièce de Virgo Luigi, et Présidente de l’association « Per Virgo Luigi ».



Une cérémonie d’exhumation émouvante et éprouvante pour la famille



Dans l’intimité familiale de l’exhumation et d’une messe célébrée par l’Abbé Bizet, des membres de l’Office National des Anciens Combattants et victimes de la Guerre de la Meuse, l’association de la Tranchée de Chattancourt en tenue militaire, et les membres de la famille étaient présents lors d’une cérémonie « émouvante et éprouvante », premiers pas d’un long combat pour la réhabilitation pleine et totale du soldat Virgo Luigi. « Il faut savoir qu’il ne parlait pas très bien le français, seulement le corse, qu’il n’a pas été trouvé dans une forêt ou loin des combats, mais seulement dans une autre division, là où il avait l’habitude de rejoindre les autres Corses. Son procès, qui a été demandé, par celui qui devait le défendre, a été une sombre mascarade. Nous allons poursuivre le combat pour sa réhabilitation » ajoute Virgina Bacarelli.