​Cadeau de la ville d’Ajaccio au Pape : une œuvre de deux artistes sublimée par les messages des écoliers

« Votre Sainteté, merci de venir nous voir à Ajaccio, je vous souhaite aussi une bonne année ». Le message écrit par Charles-André, élève de l’école Notre-Dame de l’Assomption d’Ajaccio est destiné au pape François, a été inséré ce jeudi matin au fond de l’opercule de l’œuvre commandée à deux artistes insulaires par la Ville d’Ajaccio et qui fera office de cadeau protocolaire.



L’œuvre baptisée « Lioni » est le fruit d’une collaboration et d’un savoir-faire, celle de Stéphane Deguilhen, sculpteur originaire de Levie et d’Antoine Cesari, artisan d’art basé à Casalabriva. Il aura fallu plus de 80 heures de travail aux deux artistes pour réaliser cette pièce de bronze unique confectionnée à partir de matières brutes et nobles que l’olivier et le bronze : « On a décidé de réaliser cette œuvre avec énormément de symboles comme les armoiries de la Ville d’Ajaccio, qui ont été sculptées devant en bas-relief avec du bois d’olivier local, avec également deux rameaux d’olivier sur les côtés qui rappellent la religion et un message de paix. Pour pouvoir insérer les messages des écoliers, nous avons eu l’idée d’installer un système d’ouverture, sous forme de sphère, qui peut s’ouvrir par l’arrière » ont détaillé Antoine Cesari et Stéphane Deguilhen devant les centaines d’élèves de Notre-Dame de l’Assomption, réunis dans la cour d’école, décorées aux couleurs du Vatican !